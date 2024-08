Cada vez falta menos para la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Jorge Fossati afrontará uno de los retos más grandes de su carrera, pues el objetivo es lograr que la Selección Peruana salga del último lugar de la tabla de posiciones y luche por un cupo a la próxima Copa del Mundo. Los partidos que se vienen son contra las selecciones de Colombia y Ecuador en septiembre. A continuación, conoce cuándo saldrá la lista de convocados de la Bicolor y qué sorpresas podría haber.

Luego de un mal inicio en el proceso clasificatorio -apenas se lograron dos puntos tras las primeras seis jornadas-, el DT tiene la obligación de conseguir el primer triunfo de la Blanquirroja. Por ahora, el panorama está complicado para clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pero los seis duelos que se jugarán este año serán decisivos para saber Perú se mete en la pelea o no.

Recordemos que el debut oficial de Fossati al mando de la Selección Peruana fue en la Copa América de Estados Unidos. Lamentablemente, las cosas no salieron como se esperaba y el equipo patrio terminó siendo eliminado en la fase de grupos. No se logró anotar un solo gol. El estratega fue criticado por sus decisiones -como la convocatoria de Christian Cueva- y los jugadores por su bajo rendimiento.

Sobre el partido contra Colombia, que se disputará en el Estadio Nacional, el ‘Nono’ no tuvo reparos en admitir que el equipo ‘cafetero’ es favorito. “No tienes por dónde no aceptar que ellos (Colombia) no son favoritos. No solo por los antecedentes, es lo que menos importa a la hora de decir quién es el favorito hoy, lo que importa para decir quien es el favorito es la actualidad. Y en la actualidad, Colombia es una de la mejores selecciones, no por ahora que fue a la final de la Copa América, sino por lo que hizo en el último año”, dijo a L1 MAX.

Cabe mencionar que la primera idea era disputar el duelo ante los colombianos en el Estadio Monumental, pero finalmente las autoridades se decidieron por el coloso de José Díaz, que tiene capacidad para casi 50 mil espectadores, sumando tribunas y palcos. En este recinto deportivo, la Selección Peruana jugó sus tres encuentros como local en lo que va de las Eliminatorias 2026 (registró derrotas ante Brasil y Argentina, y el empate frente a Venezuela).





¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

Luego de analizar el presente de cada uno de los futbolistas de la Liga 1 de los que juegan en el extranjero, Jorge Fossati está listo para revelar la lista de convocados pensando en los duelos ante Colombia y Ecuador. La convocatoria saldrá a la luz este domingo 25 de agosto, según pudo conocer Depor. El DT No va a esperar hasta el último partido de la novena jornada del campeonato peruano (se juega el lunes), pues quiere que los jugadores que están en provincia o afuera del país puedan ir tramitando sus vuelos.

En cuanto a las novedades, resaltará la baja de 'Aladino', quien se encuentra sin club y además recibió una denuncia por violencia de género por parte de su expareja. Se espera que Renato Tapia regrese a la Selección Peruana luego de que no haya participado en la Copa América. También resaltan las posibles convocatorias de Yordy Reyna, Miguel Trauco y Santiago Ormeño.





¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes. Son dos duelos sumamente complicados, pero el objetivo es sumar puntos a como dé lugar para salir del fondo de la tabla de posiciones.





