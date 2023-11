Bolivia será el primer rival el jueves 16 en La Paz, una ciudad complicada por su altitud y por los resultados adversos que la selección peruana obtuvo en sus últimas visitas. La idea de Reynoso es viajar un día antes y sin aclimatarse, a fin de que los jugadores no sientan los estragos de la altura. Si bien la historia dice que la bicolor es la única que no pudo ganar en La Paz por Eliminatorias (el 0-3 a favor camino a Rusia 2018 lo consiguió en el TAS), este es el partido bisagra que necesita para reencaminarse en las clasificatorias. ¿Por qué?

A pesar de la dificultad, el combinado patrio tendrá al frente al colero de la tabla de posiciones y la única selección que no ha sumado puntos en las Eliminatorias. Asimismo, experimentó hace poco un remezón con la salida de Gustavo Costas de la dirección técnica. El argentino fue cesado del cargo por malos resultados y porque su equipo no tenía el funcionamiento adecuado. Recibió 11 goles en contra en cuatro partidos, un registro inaceptable para una Bolivia que intenta volver a la Copa del Mundo desde 1994. El brasileño Antonio Carlos Zago asumió el cargo y hará su debut frente al combinado que dirige Reynoso.

Bajo ese panorama, el cuadro altiplánico llega disminuido anímica y futbolísticamente. Esa desventaja tiene que ser aprovechada por la bicolor, cuyo presente es mejor que su rival de turno, aunque no del todo. Bolivia es un adversario directo para Perú y ganarle será clave para marcar diferencias en el puntaje; no obstante, el combinado nacional necesita mostrar una mejor versión de sí misma, con un corte ofensivo letal y mejorado con el balón. Ojo que patear al arco es algo que esta selección no ha logrado hasta el momento.

Prohibido perder

Luego de visitar a Bolivia en La Paz, Perú volverá a Lima para medir fuerzas contra la sorprendente Venezuela el martes 21. El cuadro que dirige Fernando Batista ocupa el cuarto lugar con siete puntos, está en zona de clasificación directa y lleva tres partidos seguidos sin perder. Atraviesa un buen presente y ese ánimo les permite creer en lograr su primera victoria jugando en el Estadio Nacional por Eliminatorias. Además, posee jugadores en su ‘prime’, como Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, entre otros elementos que se ilusionan con jugar su primera Copa del Mundo.

Perú, por su parte, está en la obligación de sumar tres puntos de local. No pudo contra Brasil y Argentina en casa, y ya no puede fallar. A priori, Venezuela asomar como un rival del mismo nivel; sin embargo, sus respectivas actualidades son distintas, caminan en direcciones opuestas y es urgente reducir esa brecha. La ‘Vinotinto’ es un rival directo para la bicolor y ganarle será clave para revivir en las Eliminatorias. Y hacerlo no solo requiere un buen planteamiento táctico, también estar en una noche iluminada con la pelota en los pies. Jugadores como Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Pedro Aquino, entre otros más, llegan en gran momento y pueden marcar la diferencia; pero se necesita de todos para quedarse con los tres puntos.

En resumen, la bicolor está para sumar -como mínimo- cuatro puntos de los seis en juego. Ese saldo no es el mejor escenario, pero tampoco el peor. Y lo que Reynoso demanda son puntos en la tabla, lograr una victoria que sirva como argumento de algo mejor. La presión no solo está en ganar un partido, también en hacerlo con una idea propositiva en el campo, algo que no se ha visto desde que arrancaron las Eliminatorias. Si todo sale bien, Reynoso podrá cerrar el año con cierta tranquilidad sobre su futuro; caso contrario, entrará en evaluación y su lugar al frente de la bicolor podría correr peligro.

