Selección Peruana descendió un puesto en el Ranking FIFA, según Mister Chip

Un triunfo que suma pero que en la clasificación resta. La Selección Peruana ha descendido un puesto según los cálculos del famoso estadístico español Mister Chip , quien en su cuenta de Twitter publicó cómo se movió el top 12 tras los partidos amistosos disputados hasta el viernes 23 de marzo.

Salvo Alemania, las otras once selecciones -incluyendo a la Selección Peruana- sufrieron variaciones en sus posiciones en el Ranking FIFA. Y quien ha desplazado a la bicolor del puesto once que ocupaba hasta antes de los amistosos es Dinamarca, el rival peruano en el Grupo C del Mundial Rusia 2018.

Perú vs. Islandia: bicolor trabajó en dos grupos de cara al segundo amistoso rumbo al Mundial

El mayor movimiento que ha registrado Mister Chip en sus estadísticas, que son bastante acertadas, es el ascenso de Bélgica que dejó el puesto 5 para pisarlo los talones al líder Alemania. Mientras que el mayor descenso es el de Polonia que pasó del sexto puesto al décimo.

Mira cómo va el Ranking FIFA según Mister Chip

Hasta el Perú vs. Croacia del 23 de marzo

Lo curioso de esta clasificación es que la Selección de Chile, la única del Top 12 que no ha clasificado al Mundial, sigue escalando posiciones y actualmente ocupa la plaza 9. Eso sí, todos estos datos son referenciales porque el Ranking FIFA oficial se publicará recién el 12 de abril, después del periodo de amistosos que concluye el martes 27 de marzo.

Actualmemte la Selección Peruana ocupa el puesto 11 en el Ranking FIFA oficial, mientras que sus rivales de este periodo de amistosos ocupan el puesto 15 (Croacia) y 18 (Islandia) que, por estar en puestos menores, no le permiten a la bicolor sumar gran cantidad de puntos.

Mira como va el Top 12 del Ranking FIFA actualmente

