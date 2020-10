La polémica por el arbitraje en el duelo de Perú ante Brasil se volvió a encender, luego de la publicación de los audios en la sala del VAR. En ellos se escucha la revisión de las faltas cometidas por la ‘bicolor’ en el duelo y la comunicación con Julio Bascuñán, así como el constante uso de la cámara lenta.

Al respecto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati manifestó su rechazo al empleo de este recurso en situaciones de suspicacia. “Hay dos mil jugadas en cámara lenta que en velocidad normal no son penales. La cámara lenta es el ‘principal enemigo’ de un penal”, manifestó en Movistar Deportes.

La divulgación de los audios del VAR fueron de las faltas que Perú cometió en el partido, mas no las que hubo contra los dirigidos por Ricardo Gareca, por lo que el periodista no dudó en criticar la inactividad de la Federación Peruana de Fútbol al no solicitar otro arbitraje, antes del cotejo por las Eliminatorias.

“Si no empezamos a jugar fuera de la cancha, nos van a pasar por arriba, porque ya nadie nos mira por encima del hombro. ¿Qué árbitro pidió Paraguay contra Perú? Pidió a Néstor Pitana, el que dirigió la final del Mundial de Rusia. Paraguay pidió al mejor de Sudamérica y acá nos mandaron al impresentable de Bascuñán, que tiene antecedentes”, indicó Rebagliati.

Además, señaló la necesidad de ahondar en la revisión de árbitros, debido a que se puede repetir situaciones como las que se vivió con Bascuñán, al ser un árbitro con antecedentes y vetado por el propio River Plate.

“Ya nadie nos subestima, ya nadie mira a Perú como un equipo con el que ‘no pasa nada’. Brasil necesita de un árbitro para ganarnos. A ver si se dan cuenta y están a la altura”, sentenció.

