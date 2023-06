Durante la tarde de este jueves, la Selección Peruana partió a Seúl para empezar los preparativos para los partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, los cuales se jugarán el 16 y 20 de junio, respectivamente. Previo a abordar el vuelo, Edison Flores conversó con los medios de comunicación y analizó el presente de la ‘Blanquirroja’ al mando de Juan Reynoso.

La idea de este nuevo proyecto con el ‘Ajedrecista’ a la cabeza es que Perú pueda sumar puntos en las Eliminatorias para el Mundial 2026 desde la primera jornada, y así evitar lo que sucedió en el proceso pasado, donde el equipo reaccionó muy tarde. “Queremos iniciar con el pie derecho las Eliminatorias y sacar la mayor cantidad de puntos con la selección”, aclaró el mediocampista.

Aunque no juega un partido oficial desde el 9 de abril, Edison Flores se mostró optimista sobre su estado físico y recalcó que ha estado trabajando bien durante estos días en la Videna. “Me he sentido muy bien ahora que he venido entrenando con la selección y físicamente estoy muy bien”, acotó.

Finalmente, Flores tocó un tema que ha estado dando vueltas durante los últimos días y que, si bien se confirmó desde Atlas –club dueño de su pase–, todavía no hay un anuncio oficial: su regreso a Universitario de Deportes. “Aún no hay nada con Universitario, no sé qué falta exactamente, pues eso lo ve mi representante”, puntualizó.

Dentro de poco Edison Flores definirá su regreso a Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana entrenará en Seúl desde este domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





