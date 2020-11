Edison Flores no quiso ser indiferente ante la jornada de violencia que se saldó con dos muertes durante segunda marcha nacional contra el Gobierno de transición de Manuel Merino. El mediocampista de la Selección Peruana, a través de sus redes sociales, pidió la renuncia del jefe de Estado y dejó un extenso mensaje en el que aseguró sentirse identificado con los peruanos que “lucha cada día y más ahora”.

“Muchas personas me dirán ´zapatero a tu zapato', ‘tú qué sabes si solo eres de fútbol'. No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente”, empezó su mensaje Flores.

(Foto: Instagram Edison Flores)

Y agregó: “Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores, que me hacen ser como la gente que luca cada día y más ahora”.

“Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo. Tal cual, no quiero ser indiferente”, concluyó el futbolista, que antes de pronunciarse ya había pedido, también por Instagram, la renuncia de Manuel Merino.

(Foto: Instagram Edison Flores)

Tapia también se pronunció

Renato Tapia también se manifestó por medio de sus redes sociales para solidarizarse y pedir un alto a la violencia, tras las muertes que dejó la segunda marcha nacional.

“Basta”, fue el mensaje que escribió el mediocampista en una publicación que compartió por medio de las ‘historias’ de Instagram, a la que acompañó con un lazo negro en señal de luto por los dos fallecidos.

