Las zurdas talentosas se cuidan. Edison Flores no pudo completar el duelo de DC United en la última jornada que disputó por la MLS debido a una temprana lesión que lo dejó fuera de la cancha. Hernán Losada, entrenador del conjunto estadounidense, dio detalles del proceso que habían seguido con el jugador de la Selección Peruana para que no tenga molestias, pero que el plan no salió como lo esperaban.

“No sé qué le pasó. Sintió algo en la parte posterior de su pierna al comienzo del juego. Tratamos a ‘Edi’, esta semana, como a Maradona antes de la Copa del Mundo en Italia 90. Lo cuidamos muy bien, pero le sucedió. Hay diversos factores que pueden haber influido”, sostuvo el estratega del conjunto norteamericano.

Por otro lado, reconoció que el nuevo rol que tendrá que asumir Edison Flores en la vida pudo cargar de tensión muscular al mediocampista de la Selección Peruana, lamentando que haya tenido que ocurrirle a inicios de temporada, cuando se juegan cosas muy importantes.

“Lo que le pasó, le puede pasar a cualquier jugador. Él va a ser papá el jueves que viene y pueden haber un montón de factores que influenciaron en la lesión. Es muy triste porque es un jugador importante, pero esperemos que sea algo leve y pueda recuperarse pronto”, agregó.

Edison Flores no pudo permanecer más de tres minutos en el compromiso que DC United sostiene con Philadelphia Union por una nueva jornada de la MLS, luego de que el mediocampista de la Selección Peruana señalara una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo que hizo que el comando técnico decida sacarlo del duelo.

Con el diagnóstico, recién se podrá descubrir si es que Edison Flores queda apto o descartado para los partidos que la Selección Peruana tendrá ante Colombia y Ecuador por una nueva jornada doble de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022.

