La derrota de la Selección Peruana ante Canadá dejó un sinfín de temas para analizar. Uno de ellos es sobre si se debe apostar aún por la ‘vieja guardia’, con varios futbolistas que llegan sin ritmo de competencia y otros con rendimientos que tienen un abismo de diferencia de lo que solían mostrar en su mejor momento. Uno de estos jugadores criticados por su nivel en el último tiempo en la bicolor es André Carrillo, quien fue uno de los más destacados durante el proceso de Ricardo Gareca -que nos llevó a un Mundial y a una final de Copa América-, pero que ha tenido un desempeño para el olvido en esta etapa que comenzó con Juan Reynoso y ahora con Jorge Fossati como técnico del combinado nacional.

Gracias a su velocidad, gambeta e inventiva en los últimos metros de la cancha, André Carrillo se ganó un lugar entre los más queridos de la Selección Peruana. De hecho, para muchos fue el mejor jugador del equipo en el Mundial de Rusia 2018 y hasta convirtió un gol en el triunfo por 2-0 frente a Australia. El juego de la ‘Culebra’ era importante para la ‘Bicolor’ y su ausencia era muy notoria, tal y como sucedió ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2021, partido que no pudo disputar por haber sido expulsado por doble amonestación en cuartos de final con Paraguay. Sin embargo, esa rapidez y explosividad cuando tenía el balón -que lo hacía un jugador diferente al resto- ya no se le ha visto más.

Tras haber jugado en el Al-Hilal, un club importante de Arabia Saudita con el que ganaba títulos y hasta disputaba el Mundial de Clubes, André Carrillo siguió su carrera en el Al-Qadisiyah de la Segunda División de ese país y, aunque tuvo continuidad en el equipo que consiguió el ascenso a la máxima categoría, su rendimiento a la hora de vestir la camiseta de la Selección Peruana se ha visto mermado y le costó sostener el ritmo de los partidos, tanto por lo físico como por lo futbolístico. En el último encuentro ante Canadá, la ‘Culebra’ ingresó en los últimos minutos para la épica sobre el final, pero no tuvo la capacidad de generar jugadas claras en ataque y estuvo impreciso con el balón.

¿Qué pasa con André Carrillo? Voces opinan del tema

El comentarista deportivo de RPP, Julián Fernández, señaló que la ‘Culebra’ es un jugador al que le cuesta ingresar y necesita arracar los partidos para mostrar una mejor versión. “Parece que Carrillo no es solución desde la banca. Hay jugadores que te pueden dar un gran rendimiento 20 minutos y él no entra en ese lote de jugadores. Es un jugador para apostar de titular”, dijo.

El también panelista de ‘Estudio Fútbol’ en ‘A Presión’ señaló que el puesto en que viene desempeñándose -como volante interior en el 3-5-2- lo limita a él y a varios futbolistas más en la Selección Peruana. “Lo de la posición no es solo para (André) Carrillo. Este sistema táctico tan rígido de Fossati deja sin oportunidades a los extremos y le hace más difícil el juego para volantes como (Piero) Quispe”, indicó.

Por otro lado, el periodista Carlos Univazo criticó el nivel de la liga donde juega y también explicó que su bajo rendimiento sería por un tema de motivación. “Juega en la Segunda de Arabia que también nos devolvió a ‘Canchita’ Gonzales y no está ni para jugar en la Liga 1. Lo otro también tiene que ver con el temperamento del futbolista y (André) Carrillo nunca se ha caracterizado por eso, entonces con los años que ya tiene hay una motivación menor. El sueño del Mundial ya lo cumplió y está en un proceso en que todo está cuesta arriba, quizá sea un problema de motivaciones”, explicó.

Finalmente, el técnico nacional Javier Arce también comentó acerca de lo mostrado por André Carrillo en sus últimos partidos con la ‘Bicolor’. “Es evidente que no ha venido trabajando bien y lo años pasan también. Hay que recordar que son seres humanos que responden ante exigencias. Está demostrando un bajón a nivel de selección, pero tal vez en su equipo no sea así. Eso no quiere decir que está acabado. Si le ha tocado pocos minutos es porque el técnico considera que no está al nivel de los once que arrancan”, expresó el entrenador, quien descartó que el fútbol de Arabia sea una de las razones de su rendimiento. “No creo que sea un tema de la liga porque el jugador se exige y trabaja en función de su equipo y el sueño de ser seleccionado nacional”, aseveró.





