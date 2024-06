Aunque el centro de la atención en estos momentos está en la Copa América y la Eurocopa, Atlético Nacional y Bolívar se encuentran en Lima para disputar la ‘Copa Ciudad de los Reyes’ junto a Alianza Lima y Sporting Cristal. Un cuadrangular amistoso que irá del miércoles hasta el domingo y servirá para que cada uno se prepare de cara al reinicio de sus competencias locales. Los íntimos, como organizadores, abrirán el telón ante el club altiplánico, y el jueves los celestes chocarán contra el ‘Verdolaga’. Justamente, el conjunto paisa llegó la noche del domingo, ya completó su primer entrenamiento en Matute y quedó listo para su presentación.

Y en la previa al partido contra Sporting Cristal, Depor conversó con Juan Felipe Aguirre, capitán de Atlético Nacional, sobre sus expectativas entorno a este cuadrangular y el presente de su equipo, cuyo mercado de fichajes viene dando la hora en el fútbol cafetero. El ‘Verdolaga’ ya sumó cinco refuerzos para el segundo semestre, con nombres importantes de talla de Edwin Cardona, David Ospina, William Tesillo, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento, todos -con excepción del portero colombiano convocado para la Copa América- dirán presentes en este torneo.

¿Cómo se encuentran previo a su participación en esta copa?

Nos sentimos muy bien, motivados, a pesar de que estamos en pretemporada. Este torneo es amistoso, pero sabemos los rivales que tenemos al frente, Sporting Cristal, Alianza Lima y Bolívar, equipos de peso en cada uno en sus países. Queremos ya jugar, que todo lo que juguemos sean triunfos y lo mas importante tener la satisfacción de implantar bien la idea del ‘profe’, de cara a lo que se viene en el torneo colombiano

¿Qué significa para ustedes este cuadrangular?

Nos va ha ayudar físicamente, en tener esa competitividad e idea de juego; lo que juguemos lo vamos a querer ganar y más con esa calidad de rivales. Venimos y tenemos la meta de ser campeones. El primer partido contra Cristal y luego el rival que salga en la final, así sea un torneo de preparación o amistoso, nosotros queremos ganarlo, porque Atlético Nacional siempre quiere ganar todo lo que juegue,

¿Qué saben sobre Sporting Cristal, su rival de turno?

En lo personal, de nombres y tácticas, no conozco mucho, pero sí sé que es uno de los más grandes de Perú; por ende, va a tener grandes jugadores en todas sus filas, y más que estarán con su hinchada local. Querrán sacar el partido adelante y sabemos qué debemos salir al partido concentrados y ordenados.

Atlético Nacional se ha reforzado con nombres importantes para este segundo semestre...

Son refuerzos que el equipo necesitaba por la jerarquía, la experiencia que tienen y la calidad técnica y táctica. Creo que juntos podemos llevar a Atlético Nacional a donde estaba antes. El primer semestre fue difícil junto a la no clasificación a la Libertadores, ahora ellos [los refuerzos] se han adaptado bien al club, esperemos llevar a otra vez a Nacional a lo grande, que esté siempre en los primeros puestos. Tenemos la calidad y el trabajo; por eso, desde ya queremos implementar todo eso.

¿Qué esperar de Atlético Nacional para el segundo semestre?

Nosotros sabemos que tenemos la obligación de ganar el título, ahora con mayor razón. Primero, por estar en Nacional, segundo por los jugadores que han llegado al club. Tenemos la obligación de pasar la página y pensar que este semestre será inolvidable para el club.

Este año ya enfrentaron a un equipo peruano, fue a Universitario en un amistoso desarrollado en Estados Unidos...

Sí, claro, recuerdo ese partido, me tocó jugar de volante de marca, porque los volantes no tenían visa en ese momento. Los clubes peruanos son grandes, tienen hinchada, estuvimos entrenando en la sede de Alianza Lima y las canchas son muy buenas, nos trataron muy bien y nos sirve de motivación.

¿Alguna vez tuviste opción de venir a un club peruano?

No, no tuve el privilegio de ir a un club peruano, siempre los he visto de lejos, pero me quedo con buenas sensaciones, con el nivel que tienen los jugadores peruanos.

La Selección de Colombia parte como una de las favoritas para ganar la Copa América, ¿qué decir sobre la era de Néstor Lorenzo?

Sí, lo que viene haciendo Colombia es extraordinario, todos tenemos la ilusión y somos conscientes de que Colombia puede quedarse con la Copa América, lo que faltaría es tener una mentalidad de sentirnos ganadores, de saber que también podemos enfrentarnos cara a cara a un Argentina, Uruguay, Brasil. Esperemos que esta copa la podamos ganar, porque los jugadores que tenemos son de mucha calidad y están en buenos equipos.

Atlético Nacional siempre apunta a ganarlo todo, ¿ese el objetivo en este cuadrangular?

Sí, Nacional donde va siempre quiere ser figura y ser protagonista. Creo que también ayuda como envión anímico saber que si campeonamos el torneo es porque le hemos ganado a equipos grandes y estaríamos con motivación para afrontar la liga y la copa colombiana.





