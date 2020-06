Tango, vino y asado; Mundial Argentina 1978. Y un hito bicolor que saluda a la bandera y hoy cumple 42 años, una efeméride noble porque siempre es bueno recordar, sobre todo, para no olvidar. La Selección Peruana empató, un día como hoy, ante un Holanda que arrastraba el apodo de ‘Naranja Mecánica’. El elenco dirigido por Marcos Calderón tuvo al arquero Ramón Quiroga como gran figura con sus 13 atajadas. Así, la bicolor se quedó con un punto tras el 0-0 ante el poderoso elenco europeo, que había jugado en la final de la última Copa del Mundo de Alemania 1974, y días más tarde volvería alcanzar la definición de la justa mundialista.

El Estadio Ciudad de Mendoza (hoy Malvinas Argentinas) fue testigo de este histórico partido. Quiroga en el arco; Duarte, Manzo, Héctor Chumpitaz y el ‘Panadero’ Díaz en la defensa; el ‘Patrón’ Velásquez, el ‘Maestro’ Cueto junto al ‘Nene’ Cubillas como volantes, y Muñante y Oblitas junto al ‘Tanque’ La Rosa comandaron la línea de ataque. Este once titular es el más repetido de Perú en la historia de los Mundiales, ya que se utilizó en cuatro partidos consecutivos.

No era la primera vez que Perú enfrentaba y no perdía ante un vigente finalista de la Copa del Mundo. En toda la historia, quedó invicto en nueve de estos partidos, con un triunfo y ocho empates. Nuestro único triunfo fue ante Brasil en la Copa América de 1953, gracias a un golazo de Luis Navarrete. Si bien en el Mundial de 1950 no hubo una final, la ‘verdeamarelha’ disputó el título con Uruguay en la última jornada de este torneo.

El primer antecedente invicto sucedió un año antes, en los Panamericanos de Fútbol de 1952, con una igualdad sin goles contra Brasil. Pero fue en la Copa América de 1959 que vimos la, quizás, mejor actuación de la Selección Peruana en estos encuentros. Con doblete de Juan Seminario, Perú empató 2-2 contra el ‘Scracht’, comandado por Pelé y Didí, en su primera presentación luego de ganar el Mundial de 1958. La bicolor estuvo dos tantos abajo en el marcador.

Nueve años después de empatar con Holanda, Perú arruinó el estreno de Argentina como anfitrión de la Copa América 1987. Con Maradona en el campo y a menos de un año de ganar la Copa del Mundo en México, la bicolor le empató a un gol en el Estadio Monumental de River Plate, mismo escenario del partido ante Brasil en 1959.

En 2001, Perú sorprendió al robarle un punto a Brasil en el Morumbí. El en ese entonces tetracampeón del Mundial había jugado la final de este torneo tres años antes. Poco después de doce meses de conseguir el ‘penta’, la ‘verdeamarelha’ visitó Lima e igualó 1-1 con nuestro combinado patrio en el Estadio Monumental. Nolberto Solano marcó el gol bicolor.

Ya con Ricardo Gareca como entrenador, la Selección Peruana igualó de local y fuera de casa ante Argentina, que había jugado la final del Mundial en Brasil. En 2016, empataron 2-2 en el Estadio Nacional, para luego, al año siguiente, hacerlo sin goles en la Bombonera de Buenos Aires. Todo esto sucedió en el exitoso camino a Rusia 2018.

Partido Fecha Torneo Goles de Perú Perú 0-0 Brasil 10.04.1952 Panamericanos No hubo Perú 1-0 Brasil 19.03.1953 Copa América Luis Navarrete Perú 2-2 Brasil 10.03.1959 Copa América Juan Seminario (x2) Perú 0-0 Holanda 07.06.1978 Mundial No hubo Argentina 1-1 Perú 27.06.1987 Copa América Luis Reyna Brasil 1-1 Perú 25.04.2001 Eliminatorias Juan Pajuelo Perú 1-1 Brasil 16.11.2003 Eliminatorias Nolberto Solano Perú 2-2 Argentina 06.10.2016 Eliminatorias Paolo Guerrero, Christian Cueva Argentina 0-0 Perú 05.10.2017 Eliminatorias No hubo

