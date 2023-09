¿Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre Pedro Gallese tras el Paraguay vs. Perú?. (Foto: AFP)

La noche del jueves 7 de setiembre, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, el ‘equipo de todos’ tuvo un ángel guardián que estuvo en modo ‘pulpo’ y se alió hasta con el palo para que su valla no sea vencida por los guaraníes. Hablamos de Pedro Gallese, el ‘1′ del once de Juan Reynoso que ama todo el Perú y odia todo Paraguay. El nivel superlativo del arquero de Orlando City fue destacado por ex colegas de guantes como Leao Butrón, ‘Chicho’ Espinoza y Ramón Quiroga, los dos primeros compartieron con el barranquino su etapa de formación, mientras el ‘Loco’ es la voz de la experiencia mundialista. Todos coincidieron en llamarlo “leyenda, el mejor arquero de la historia del fútbol peruano” a través de Depor.

NIÑEZ Y ETAPA DE FORMACIÓN Cuando Pedro Gallese tenía dieciséis años, el preparador de arqueros que lo recibió con los brazos abiertos como un padre en el fútbol fue ‘Chicho’ Espinoza. “Lo conozco desde que regresó del Sudamericano en Ecuador. Fue uno de los jugadores que llegó a la San Martín junto a los otros ex ‘Jotitas’ Anthony Molina y Erick Coavoy”, dijo a Depor. Su maduración futbolística no le genera sorpresa a su ex entrenador. “Siempre ha sido humilde y trabajó para la consolidación. De los arqueros que he podido ver, Gallese es el mejor de todos los tiempos, el mejor de la historia”, agregó. Eso sí, ‘Chicho’ Espinoza espera verlo pronto en una liga más competitiva que la norteamericana. “Antes que vaya a la MLS, hablé con él, y tenía una propuesta de Arabia, pero ese tema lo veía también su representante. Gallese puede atajar en cualquier liga del mundo”, indicó el preparador de arqueros que lo tuvo en el equipo de Santa Anita. “No ha cambiado, siempre humilde. Recuerdo que después de jugar el sudamericano juvenil, le compró una casa a su mamá. Es un buen chico”, expresó. BUTRÓN, SU AMIGO ‘SANTO’ Mientras escuchaba los consejos dentro y fuera de la cancha de ‘Chicho’ Espinoza en la Universidad San Martín, el arquero consolidado que lo arropaba y se convirtió en su espejo a seguir era Leao Butrón. En el año 2008, el muchachito Pedro Gallese era el tercer arquero de los ‘Santos’, detrás de ‘Papel’ Flores. “La virtud de Pedro es que nunca se duerme en sus laureles, siempre da un paso hacia adelante. Muy pocas veces se equivoca. Siempre lo vi desde chico con esa proyección, que iba a salir del país, es el mejor arquero de la historia del fútbol peruano. Está dejando una huella imborrable, que seguirá creciendo”, dijo Butrón a Depor. Su amistad, la que nació en la San Martín, se fortaleció con el tiempo. Es más, hasta compartieron guantes en la selección peruana de fútbol. “Es una buena persona. Cuando viene a Lima va a mi casa, igual cuando estoy en Estados Unidos, voy a la suya, la relación es la misma de siempre”, expresó. Eso sí, Butrón no coincide con otras voces que desean verlo jugar en otra liga competitiva. “El jugar de fútbol debe estar en el lugar donde más feliz se siente, y no tengo dudas que se siente feliz en Estados Unidos. Más allá de la liga que sea, la MLS le ha sacado la mejor versión a Pedro Gallese”. UN ‘LOCO’ CUERDO Su voz representa experiencia mundialista. Ramón Quiroga, uno de los arqueros nacionalizados convocados a la selección peruana en época de escasez de guantes. Jugó las Copa del mundo de Argentina 78 y España 82. “Gallese estuvo notable. Salvó a Perú. Además, ojalá tengamos la misma suerte que tuvimos con Paraguay, pegó la pelota cinco veces en el palo. El palo y el travesaño son aliados de los arqueros. Gallese transmite seguridad a la defensa, a todos. Cuando echaron a Advíncula, apareció Gallese, en los momentos difíciles”, dijo. El ‘Loco’ lo bautizó como ‘el arquero que saca las pelotas imposibles’. “Lo demuestra en la MLS, en la selección. Está notable”, indicó. Le gustaría verlo en otro fútbol, pero el estar jugando lo mantiene en buen nivel futbolístico. Este martes viene Brasil de Neymar, pero antes de adelantar opinión, el ex arquero pide jugar el encuentro. “Perú está motivado, el punto ante Paraguay fue importante, los partidos hay que jugarlos”, sentenció. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR “Paraguay se estrelló contra el palo”: la reacción de la prensa internacional al empate de Perú

La deuda de Reynoso: ante Paraguay sumó su cuarto partido con uno o ningún remate al arco

Manual para sufrir con Juan Reynoso: crónica de un estreno con palos

¿Qué se hizo bien, qué mal y cuánto podemos replicar ante Brasil?