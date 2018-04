La Selección Peruana vuelve a un Mundial luego de 36 años y los hinchas podrán elegir el eslogan que lucirá su bus en Rusia 2018. Por medio de la página web de la FIFA, se ha iniciado un concurso en el que tú podrás votar.

Para cada país participante se han preseleccionado tres eslóganes, todos remitidos por usuarios de FIFA.com a través del concurso Be There with Hyundai. Los 32 autores ganadores recibirán un increíble viaje a la Copa Mundial.

Las tres opciones para la Selección Peruana son: "¡Estamos de vuelta! Acá viajan más de tres millones de peruanos", "Aquí viaja la unión de un país, ¡Arriba Perú!" y "Millones de corazones con un solo sentimiento, ¡Contigo Perú!". Vota por tu favorito aquí.

Las votaciones se iniciaron el 26 de abril y se cerrarán el 14 de mayo, un mes antes del inicio del Mundial Rusia 2018. Ojo, solo puedes elegir un eslogan por selección.

La Selección Peruana cayó en el Grupo C junto con Francia, Dinamarca y Australia.

