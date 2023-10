Emily Lima, entrenadora brasileña de 42 años, con experiencia en el fútbol ‘carioca’ y actualmente a cargo de la dirección técnica de la Selección Peruana de fútbol femenino, anunció, este 6 de octubre, la lista de jugadoras convocadas para la próxima Fecha FIFA. En este evento internacional, Perú se enfrentará a Ecuador en dos encuentros programados para el 28 y 31 de octubre. La entrenadora también compartió detalles sobre el progreso y los desafíos del fútbol nacional, subrayando el compromiso continuo de mejorar.

Lima, quien participó en una rueda de prensa desde La Videna, comenzó afirmando su nivel de exigencia en lo que respecta a las áreas de mejora de su equipo y su conocimiento acerca de la selección ecuatoriana. Asimismo, indicó que estos compromisos serán claves para evaluar el progreso de la Blanquirroja.

“Soy muy exigente en lo que debemos mejorar. Conocemos mucho de Ecuador, nuestro próximo rival porque trabajamos ahí. Es un partido importante para nuestro proceso hacia dónde queremos llegar”, manifestó la estratega.

También proporcionó una explicación acerca de las razones por las cuales el fútbol femenino en nuestra nación quedó rezagado: “La falencia viene de la cultura del país, de empezar el fútbol femenino muy tarde y eso no es solo en Perú. En los países sudamericanos tenemos esta falencia”

“Tenemos que coger el ejemplo que no fue tan buen dentro de una realidad cultural y lo que estamos proponiendo hoy. No es solamente ingresar a la cancha y jugar fútbol. Hay un montón de factores que hace que el resultado no salga”, agregó.

Igualmente, afirmó que irán por la meta que se han fijado, aunque subrayó que requerirá un gran esfuerzo y dedicación: “Los datos que traemos de cada futbolista es para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. El trabajo es mirando objetivos hacia adelante, cada año será de mejora y es lo que buscamos. Estamos aún lejos del alto nivel”.

Finalmente, resaltó su experiencia en las finales de la Liga Femenina, entre Alianza Lima y Universitario, con la coronación de las cremas, y reveló que fue un episodio único en su carrera como DT: “Fueron 70 mil personas juntando las dos finales. Para mí, es algo que nunca viví en el fútbol y estoy viviendo en Perú. Viví el mejor momento de mi vida como entrenadora en Perú. Acá el fútbol femenino sí existe. Hay una evolución”.

Selección peruana femenina: lista de convocadas de Emily Lima

Arqueras : Fiorella Valverde (Alianza Lima), Maryory Sánchez (Alianza Lima) y Karla López (Sporting Cristal) y Silvana Alfaro (Universitario).

: Fiorella Valverde (Alianza Lima), Maryory Sánchez (Alianza Lima) y Karla López (Sporting Cristal) y Silvana Alfaro (Universitario). Defensas : Fabiola Herrera (Universitario), Braelynn Llamoca (UC Riverside-Estados Unidos), María Alejandra Espejo (Sporting Cristal), Brisa Ramírez (Deportivo Municipal), Alison Reyes (Alianza Lima), Nahomí Martínez (Universitario) y Rosa Castro (Alianza Lima).

: Fabiola Herrera (Universitario), Braelynn Llamoca (UC Riverside-Estados Unidos), María Alejandra Espejo (Sporting Cristal), Brisa Ramírez (Deportivo Municipal), Alison Reyes (Alianza Lima), Nahomí Martínez (Universitario) y Rosa Castro (Alianza Lima). Mediocampistas : Emily Flores (Alianza Lima), Cindy Novoa (Universitario), Sandra Arévalo (Alianza Lima), Claudia Cagnina (IK Grand Bodo-Noruega), Mía León (University of New Mexico-Estados Unidos), Grecia Vílchez (Sporting Cristal) y Geraldine Cisneros (Universitario).

: Emily Flores (Alianza Lima), Cindy Novoa (Universitario), Sandra Arévalo (Alianza Lima), Claudia Cagnina (IK Grand Bodo-Noruega), Mía León (University of New Mexico-Estados Unidos), Grecia Vílchez (Sporting Cristal) y Geraldine Cisneros (Universitario). Delanteras: Sashenka Porras (Alianza Lima), Steffani Otiniano (Deportivo Municipal), Pierina Núñez (Alhama CF ElPozo-España), Luz Campoverde (Universitario), Yomira Tacilla (Alianza Lima) y Azucena Daga (Mannucci).





Emily Lima: experiencia en el fútbol

Inició su carrera como futbolista, jugó para clubes como Sao Paulo y Napoli. Luego de colgar los botines, estudió en España para desarrollar proyectos de fútbol femenino en su natal Brasil. Después fue asistente técnica y posteriormente entrenadora. Dirigió a los equipos femeninos de Sao Paulo y Santos. Consiguió un subcampeonato de la Copa Libertadores Femenina con el club de Pelé y Neymar.

A nivel de selecciones, trabajó en las categorías sub-15 y sub 17 de la selección brasileña. En 2016 fue la directora técnica de la selección absoluta de Brasil. En 2019 trabajó para la selección de Ecuador. Ahora seguirá su camino en el fútbol peruano.





