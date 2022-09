Son 27 los convocados por Reynoso para enfrentar a México y El Salvador, y solo 11 irán desde el arranque ante los aztecas este sábado en Los Ángeles. En ese sentido y dado el poco tiempo de trabajo que el nuevo comando técnico ha tenido con los seleccionados, ¿es el momento ideal para realizar algunos cambios o es mejor mantener en piloto automático lo que Ricardo Gareca dejó en la selección?

Nueva propuesta y otro sistema

Reynoso sostuvo el día de su presentación que no cree en el borrón y cuenta nueva. “Creo que lo que se construyó con Ricardo (Gereca) a la cabeza, hay mucho por mantener”, fueron las palabras del entrenador. Sobre eso, el ‘Cabezón’ ha desarrollado su trabajo hasta el momento y da a entender que no realizará muchos cambios, al menos no en el corto plazo. No obstante, eso no quita que se generen interrogantes respecto a la propuesta del DT y al sistema táctico que usará para enfrentar a México.

De acuerdo a lo visto en los entrenamientos, Reynoso exige a sus dirigidos orden y sacrificio desde lo defensivo. Y partir de allí, generar transiciones rápidas de la defensa al ataque . “Para eso será clave la velocidad de los volantes de primera línea y de los extremos. El grupo tiene una forma de jugar, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Hay que recoger lo bueno del proceso anterior”, sostuvo Carlos Cortijo, técnico de fútbol.

Por su parte, Nolberto Solano, exfutbolista de la selección y también entrenador nacional, coincide con su colega y considera que todavía es pronto para que Reynoso realice algunas modificaciones en la bicolor. “Recién es el primer partido de Juan; pero sin duda, con el tiempo, irá implementando lo que él desee. Los chicos tienen que adaptarse a lo que él quiera imponer”, apuntó.

Respecto al dibujo táctico, a Reynoso le gusta el 4-4-2 y este podría ser el sistema elegido para enfrentar a México; sin embargo, cuando estuvo en la Videna antes de viajar a Los Ángeles , también ensayó el 4-2-3-1, un dibujo táctico que no es ajeno en la bicolor: el ‘Tigre’ Gareca lo empleó camino a Rusia 2018 y donde destacó la presencia de Paolo Guerrero. En ese esquema, el ‘Depredador’ era el principal referente de ataque y el equipo -bajo la propia confesión de Gareca- jugaba para él.

Este fue el último once de Gareca con la selección:

Gareca usó el 4-3-3 para enfrentar el repechaje ante Australia.

¿Cambio de figuritas?

Pero modificar el dibujo táctico implica decidir entre algunos nombres. Para Reynoso, son tres dudas puntuales: en la dupla de centrales, en el mediocampo en la zona de ataque. En el primer punto, Anderson Santamaría y Carlos Zambrano disputan una posición: el back derecho. El jugador del Atlas es quien llegar mejor que su colega: sumó 31 partidos este año con los rojinegros y casi siempre fue titular. Un caso contrario ocurre con el ‘León’, quien jugó 18 partidos con Boca Juniors y recientemente ha podido alinear algunos compromisos desde el arranque.

Si nos basamos solo en el presente, Santamaría saca ventaja sobre Zambrano; no obstante, la decisión la tomará Reynoso. El técnico conoce mejor al jugador de Atlas, lo puso entre los mejores centrales del fútbol mexicano y goza de su plena confianza. ‘Santa’ puede ser el elegido para acompañar a Alexander Callens este sábado y, ¿por qué no?, durante gran parte de las próximas Eliminatorias al Mundial 2026.

En el mediocampo, la ausencia de Yoshimar Yotún le abre las puertas a Pedro Aquino; pero también está la presencia de Sergio Peña. Ambos son opciones para acompañar a Renato Tapia y cada uno posee características distintas. El volante del América tiene cualidades defensivas, mientras que el jugador de Malmö posee vocación ofensiva y buena técnica. Asimismo, por números, ‘Peñita’ jugó en su club más partidos (17) que la ‘Roca’ después del repechaje ante Australia. Aquino solo sumó 13 encuentros y no ha podido recuperar el puesto de titular en las ‘Águilas’.

Y en el ataque, Reynoso podría incluir a Raúl Ruidíaz solo si decide jugar con el 4-4-2. “Para la mayoría, Lapadula es el ‘9′ titular y no creo que vaya a cambiar contra México. Pero Ruidíaz es una opción que puede sumar. Tampoco descartes que se jugue con dos delanteros. Estos partidos sirven para ensayar variantes con mejor dedicación”, sostuvo Germán Leguía, exfutbolista de la selección peruana.

Para nadie es un secreto que la ‘Pulga’ llega mejor que Santiago Ormeño y Alex Valera. Tras el repechaje, el atacante de Guadalajara disputó 12 partidos y marcó un gol, mientras que el ‘9′ de Al Fateh estuvo presente en 8 compromisos e hizo 3 goles (todavía no ha podido marcar con su actual equipo). Por su parte, Ruidíaz, quien no estuvo ante Australia, jugó 10 partidos en Seattle Sounders y registró 3 goles. Además, goza de la confianza de Reynoso y está preparado para responder en la cancha en este nuevo proceso.

Así jugaría Perú con el 4-4-2

En este sistema, Ruidíaz podría hacer dupla con Lapadula; mientras que Aquino y Peña son opciones para acompañar a Tapia.

Así jugaría Perú con el 4-2-3-1

Este sistema también es opción para Reynoso y es el mismo que Gareca usó rumbo a Rusia 2018. Peña podría jugar por la banda.

A pesar de que las dudas rondan la cabeza de Reynoso, todavía hay tiempo para ensayar variantes y encontrar el once titular que se estrenará ante México. “Los amistosos son partidos para ver quiénes dan la talla. Más que pensar en ganar, debemos enfocarnos en perseguir una idea y un sistema de juego. Yo no creo que Juan (Reynoso) vaya a cambiarlo todo desde un inicio. Eso se verá en el largo plazo. Es un técnico trabajador y hay que confiar en él”, continuó Leguía.





