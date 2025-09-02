Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
Con al confianza de poder sumar puntos e ilusionarse en las mínimas chances que tiene la de alcanzar el último cupo para el repechaje mundialista, siguen entrenando en el predio de Peñarol enfocados en lo que será esta última fecha doble de las . El primer rival a vencer será Uruguay, que busca sellar su clasificación con el cuadro nacional, que ya cuenta con todos los jugadores que fueron convocados por . Es así, que pudo practicar también con un once que sería el que posiblemente use en dicho compromiso, el cual es el siguiente: Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Noriega, Yotún, Concha (Peña/Gonzales), Polo, Cabrera (Quevedo) y Ramos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

