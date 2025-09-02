Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Con el plantel completo: Selección Peruana cumplió su tercer día en entrenamientos en Uruguay
Con el plantel completo: Selección Peruana cumplió su tercer día en entrenamientos en Uruguay
La ‘Bicolor’ sigue enfocado en el penúltimo duelo que jugarán frente al cuadro ‘charrúa’ en el Estadio Centenario de Montevideo, por lo que, ya con todos los jugadores convocados, Óscar Ibáñez comenzó a definir el once que presentará.
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
1 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
2 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
3 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
4 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
5 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
6 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
7 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
8 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
9 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
10 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
11 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
12 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
13 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
14 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
15 / 15
Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)
Con al confianza de poder sumar puntos e ilusionarse en las mínimas chances que tiene la Selección Peruana de alcanzar el último cupo para el repechaje mundialista, siguen entrenando en el predio de Peñarol enfocados en lo que será esta última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El primer rival a vencer será Uruguay, que busca sellar su clasificación con el cuadro nacional, que ya cuenta con todos los jugadores que fueron convocados por Óscar Ibáñez. Es así, que pudo practicar también con un once que sería el que posiblemente use en dicho compromiso, el cual es el siguiente: Gallese, Advíncula, Zambrano, Garcés, López, Noriega, Yotún, Concha (Peña/Gonzales), Polo, Cabrera (Quevedo) y Ramos.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.