Mientras la Selección Peruana Sub-23 continúa trabajando en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), una noticia cayó de sorpresa a muchos y este domingo fue confirmada por el propio involucrado. Sucede que surgieron los rumores sobre la desconvocatoria de Fabrizio Roca del plantel que estará en el Preolímpico 2024, por lo que el delantero salió a explicar qué fue lo que sucedió para que dejara de ser considerado por José Guillermo del Solar.

En diálogo con Space Rosado, el futbolista de Sport Boys contó que por ahora viene trabajando de manera diferenciada por una pequeña molestia, pero aclaró que esa no fue la razón por la cual lo dejaron de lado para el torneo que se jugará en Venezuela. Asimismo, mencionó que el comando técnico no le dio los motivos.

“Me siento bien físicamente. Estoy con los ‘profes’, trabajando diferenciado porque acabo de llegar y sentí una molestia, pero fue aquí. Vi por muchos lados que por el físico me habían sacado, el profesor (‘Chemo’ del Solar) y la gente de ahí tendrá sus motivos de por qué me sacaron”, sostuvo el futbolista de 21 años.

La razón por la que Fabrizio Roca salió a hablar fue porque en las redes sociales comenzaron los rumores acerca de una posible lesión, algo que él descartó. Eso sí, lejos de bajonearse por esta situación, sostuvo que ahora se enfocará en la pretemporada con Sport Boys y le deseó éxitos a sus compañeros de la ‘Blanquirroja’ Sub-23.

“He visto por las redes lo mucho que se habla de mi desconvocatoria, es muy triste para mí. Estoy en la concentración. Sport Boys es lo primero en lo que pienso. Espero que a los chicos y la selección les vaya bien. Somos Perú”, puntualizó el delantero, quien en noviembre del año pasado renovó con la ‘Misilera’ hasta el 2025.

En cuanto a la ‘Bicolor’, el último sábado sumó un nuevo amistoso de preparación pensando en el Preolímpico que comienza el próximo 20 de enero –y finalizará el 11 de febrero–, donde venció por 1-0 a Alianza Lima con anotación de Bassco Soyer. ‘Chemo’ del Solar sacó varias conclusiones de este duelo y seguramente trabajará en ello en lo que queda previo al viaje a Venezuela.

Fabrizio Roca ahora se enfocará en la pretemporada con Sport Boys. (Foto: Selección Peruana)





Grupo de Perú en el Preolímpico Sub-23

Hay que tomar en cuenta que la Selección Peruana Sub-23 disputará todos sus compromisos en el estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia, uno de los más poblados del estado de Carabobo. En ese sentido, el primer partido será el domingo 21 de enero frente a Chile desde las 3:00 p.m. (todos los datos consignados en esta nota serán con la zona horaria de Perú), en una edición más del Clásico del Pacífico. Por el ser el debut, estamos obligados a sumar de a tres ante un rival directo.

Posteriormente, el miércoles 24 enfrentaremos a Argentina (6:00 p.m.), una de las favoritas para llevarse el Grupo B y clasificar al cuadrangular final donde se definirán a los dos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. El tercer encuentro será contra Paraguay, el sábado 27 a partir de las 3:00 p.m.; finalmente, el cierre de esta etapa será ante Uruguay, el martes 30 de enero también desde las 3:00 p.m. ¡A darlo todo, muchachos!





