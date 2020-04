“Dame un balón y yo soy la que voy a resolver”. Un 9 de abril de 2003, la Selección Peruana Femenina jugaba por primera vez en casa de manera oficial y Martha Mori, quien suele usar esa frase, esperaba pacientemente su ingreso. No demoró mucho pues Luis Cruzado, el entrenador, le avisó que jugaba al inicio del segundo tiempo. La hoy futbolista de César Vallejo le cambió la cara al equipo con un gol, pero pasó a la fama por cómo lo celebró.

Perú empataba 1 a 1 ante Bolivia en su estreno en el Sudamericano Femenino de 2003, que daba un cupo al Mundial. “Solo haz lo que sabes hacer”, fue la indicación de Cruzado a Mori. Con la 17 en la espalda, ingresó y, a los 55 minutos, marcó el segundo gol para las nuestras.

Las mil 978 personas en las gradas del Estadio Monumental de Lima quedaron sorprendidas con lo que vino después. En su euforia, Mori se sacó la camiseta y se pudo ver un sujetador rojo. “No sé qué me pasó. No me percaté que habían cámaras, ya que nunca nos grababan. Estaba muy concentrada. Para no mentirte, me dejé llevar”, nos cuenta, recordándolo de la mejor manera.

Y, es verdad, cubrir el fútbol femenino era algo inusual en esa época. La sociedad y el machismo no eran muy diferentes a estos días. Mejor dicho, era peor, sin redes sociales que visibilicen esta tara ni marchas que evidencien el crecimiento de un grupo social harto de la desigualdad, de ser vulnerado, que exige sus derechos. Era pan de cada día los adjetivos fuera de contexto a nuestras futbolistas o el desinterés al balompié femenil. Luego, la propia Mori generó el penal que Salinas cambió por gol y Perú ganó 3-1.

Lastimosamente, no importó el triunfo o todo lo que luchó desde su natal Iquitos para llegar a la Selección Peruana. La noticia en la televisión de la noche y diarios al día siguiente -el internet aún no era tan inmediato en el Perú- fue “la seleccionada de 23 años que se desnudó al celebrar un gol”. Un evidente acto de machismo que se reflejó en que la atacante fuera la más pedida por los medios: había que repetir el festejo para producciones y decir mil veces por qué lo hizo. Quizás, nadie recuerde a un futbolista hombre preguntarle la razón por el mismo acto.

La primera Selección Peruana Femenina que jugó un partido oficial de local: Marisella Joya, Gabriel León, María Gutiérrez, Carmen Kuong, Fiorella Pacheco (de pie), Miryam Tristán, Adriana Dávila, Melissa Díaz, Lissett Díaz, Oilenka Salinas y Luz Román. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo GEC)

La aún futbolista en César Vallejo se acuerda muy bien. “Yo abrí los ojos al día siguiente. Me vi en las noticias y me dije “¿Qué? ¿Eso hice? ¿Qué ha pasado?” Nadie buscaba a la goleadora, que era Olienka Salinas, o a la figura del equipo. Solo a Martha Mori. Yo ‘palteadaza’. El ‘Profe’ Cruzado me decía a cada rato “han venido a hablar contigo”. Nosotras desayunábamos a las 7 am. y demoré por eso”, nos revela quien en la previa formó parte de la selección de Iquitos.

Quedará en la duda eterna qué hubiera pasado si decidía celebrar solo extendiendo los brazos, corriendo al banderín del córner o con un simple abrazo, como lo hacían todas las estrellas del fútbol masculino. Quizás el encuentro, la reacción de las chicas cuando el marcador aún era 1-1 y todo el plantel acababa pasando desapercibido. Cabe mencionar que el partido no fue televisado.

Lo importante a todo esto es que Martha Mori, en estos 17 años, siempre lo asumió bien. “Nadie se molestó, ni las chicas o el profesor. Lo tomé normal. Incluso, recuerdo que en la celebración Salinas agarra mi camiseta en el suelo y me grita: “¡Toma! ¡Tápate! ¡Tápate!”, nos dice entre risas. Pese a que aún sigue en actividad, Martha Mori no volvió a formar parte de una Selección Peruana Femenina. Pudo ir a los Bolivarianos 2005, que campeonó la bicolor, pero no estuvo por una lesión y los estudios.

Mori estudió Educación Física en la Universidad Villarreal y también para entrenadora en la extinta academia Alfonso Huapaya, aunque debe homologar este título. Ni bien llegó a Lima, fichó por el Sport Boys y superó miles de obstáculos para llegar a nuestro combinado patrio.

“Yo formaba parte del equipo 'B'. En un amistoso, me llevé a las cuatro o cinco defensas, por poco me llevo a la arquera y anoté un golazo. Terminó el partido, me cambié, y ya me iba a mi casa cuando me llamó el ‘Profe’ Cruzado. Ya era parte”, recuerda con nostalgia. Actualmente, la también futbolista en la Copa Libertadores 2010 con la Universidad Particular de su natal Iquitos, se dedica a formar deportistas.

La foto de Martha Mori celebrando el gol salió en todos los periódicos, así como el video de la celebración de su gol por televisión. (Foto: Consuelo Vargas / Archivo GEC)

El último gran Sudamericano de las chicas

¿Recuerdas qué hacías el miércoles 9 de abril de 2003 a las 3:30 pm.? El plantel de la Selección Peruana Femenina sí, como si fuese ayer. Esa tarde jugaron su primer partido de manera oficial como locales. El Estadio Monumental fue la sede de su estreno en el Sudamericano con un triunfo ante Bolivia. Este choque pasó casi desapercibido en una sociedad que era aún más indiferente al fútbol femenino.

“Las chicas están preparadas en lo físico, técnico y psicológico”, declaró Luis Cruzado cuando se anunció que el Sudamericano Femenino de 2003 se jugaba en Perú. Por un tema de logística, la primera fase se repartió entre Lima, Loja (Ecuador) y Salta (Argentina), en tres grupos de igual número de selecciones. Brasil, vigente campeona, esperaba a las líderes de cada serie en el cuadrangular final, que se jugaría en su totalidad en la capital peruana.

Hasta ese momento, la Selección Peruana Femenina solo había jugado, de manera oficial, en el Sudamericano Femenino de 1998. La bicolor quedó en el tercer lugar, muy cerca del único cupo a la Copa del Mundo al ganar tres partidos, empatar uno y perder dos. El primer triunfo de su historia fue ante Chile. Luego jugó unos cuantos amistosos, algunos hasta en Tumbes, pero nunca de manera oficial. El destino eligió que sea el noveno día de abril hace 17 años.

“Todo está bien. Las chicas darán, como siempre, lo mejor. Hoy he visto a las bolivianas entrenar, así que creo que ya tenemos todo listo”, dijo Luis Cruzado un día antes del partido. Héroe en la tarde que la selección masculina clasificó al Mundial en La Bombonera, el ‘Colorado’ esperaba hacer historia esta vez como entrenador de la femenina. Solo había un cupo para la Copa del Mundo al año siguiente, que de China cambió de sede a Estados Unidos. Como local, Perú iba por el golpe.

La Selección Peruana Femenina llegó al cuadrangular final, pero no pudo clasificar al Mundial. (Foto: Archivo GEC)

Para el estreno peruano en el Sudamericano Femenino, solo se habilitaron las tribunas de Oriente y Occidente con un precio de entradas de S/.3 y S/.5, respectivamente, recaudando 3 mil 087 soles. Pacheco; Díaz, Joya, Kuong, Gutiérrez; Díaz, Román, Dávila, León; Tristán y Salinas fueron las once elegidas.

Olienka Salinas, quizás la cara más representativa del fútbol femenino en el Perú, abrió la cuenta a los 18 minutos. La boliviana Maitté Zamorano igualó las cosas al 34′ y así se fueron al descanso. Fue ahí que Luis Cruzado decidió que Martha Mori ingrese para el segundo tiempo, y gracias a su tiro libre (55′) y al penal que generó y que convirtió Salinas (70′), Perú venció 3-1.

Todo fue alegría en el primer partido oficial en casa del combinado femenino. “Felizmente se pudo corregir los errores para el complemento. Sobre todo al anular los pelotazos largos de Karina Soliz, capitana de las ‘verdes’, que eran aprovechados por las movedizas atacantes rivales”, declaró Cruzado al final del partido.

¿Recuerda el resultado? ¿A las autoras de los goles? Pues al día siguiente eso pasó desapercibido, pues la única en salir en todos los medios, por la razón antes examinada, fue Martha Mori. Lastimosamente, así como saltó a la fama, pasó prácticamente al olvido.

Días después, Perú le ganó a Chile y accedió al cuadrangular final. Allí no pudo ante Colombia (0-1), la inalcanzable Brasil (0-3) y Argentina (1-1). Por segunda vez, la bicolor luchó hasta el final por clasificar al Mundial Femenino para nunca más volver a hacerlo. Luego de este Sudamericano, la Selección Peruana no pasó más la fase de grupos. “Para lograr los objetivos se necesitan disciplina, dedicación y apoyo”, nos resalta Martha. Que los buenos tiempos regresen.

Perú 3-1 Bolivia Sudamericano Femenino - 9 de abril de 2003 Perú 12 Fiorella Pacheco; 16 Lissett Díaz (4 Deanelly Derenzín, 63′), 2 Marisella Joya, 3 Carmen Kuong, 7 María Gutiérrez, 13 Melissa Díaz (C), 6 Luz Román, 5 Adriana Dávila, 14 Gabriel León (17 Martha Mori, MT), 11 Miryan Tristán (18 Connie Puerta, 78′), 10 Olienka Salinas. DT: Luis Cruzado Bolivia 1 Lizbeth Velasco; 2 Karina Parada, 3 Yanderil Sandoval, 4 Felicia Arancibia (16 Elsa Andrade, 72′), 14 María Zambrana, 6 Rosa Soliz, 7 Shirley Pérez, 8 Analisse Ríos (17 María Urgel, 56′), 9 Maitté Zamorano, 5 Jane Pereira, 11 Elizabeth Pérez (13 Griselda Álvarez, 66′). DT: Hernán Melgar. Goles Salinas (18′ y 70′ (Penal)), Mori (55′)(PER); Zamorano (34′)(BOL) TA Díaz (49′)(PER); Arancibia (29′)(BOL) TR No hubo Árbitra María García (COL) Estadio Monumental - Lima (PER) Asistencia 1,978 espectadores Recaudación S/.3,087

Luis Cruzado dirigía a la Selección Peruana Femenina en 2003. (Foto: Archivo GEC)