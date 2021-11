La Selección Peruana Femenina igualó en su primer amistoso disputado ante Paraguay en condición de visita. El conjunto dirigido por Conrad Flores dio dura pelea ante un seleccionado que se ubicó en la quinta casilla la pasada Copa América.

El primer gol del partido fue para el dueño de casa. A cinco minutos de haber iniciado la segunda parte, Jessica Martínez desbordó por derecha y sacó un centro al área chica, el cual encontró la cabeza de Lice Chamorro, anticipando a toda la zaga bicolor.

La anotación del empate no tardó en llegar. A los 60′, Nahomi Martínez aprovechó un rebote, tras una exquisita definición de Xioczana Canales que terminó pegando en el travesaño. La mediocampista de Universitario, con todo el arco a disposición, no falló. El marcador no se movió más hasta el pitazo final.

El siguiente partido de la ‘Blanquirroj’a será el próximo 30 de noviembre, teniendo nuevamente como rival a la ‘Albirroja’, aunque esta vez se cambiará de locación, teniendo como sede el estadio Gunther Vogel de Sportivo San Lorenzo. Dicho compromiso será televisado por FPF Play a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana).

La última presentación del combinado patrio habia sido en el mes de septiembre contra Ecuador en Quito. En aquella visita al país norteño registraron un empate y una derrota, dejando una grata impresión ante un equipo con mucha más experiencia.

Se tiene previsto que estos encuentros sirvan para acumular rodaje con miras a la Copa América 2022, torneo que otorgará tres cupos directos y dos repechajes para la Copa Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.





