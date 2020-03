Con toda la fe. La Selección Peruana Femenina Sub 20 está lista para luchar por uno de los dos cupos a la Copa del Mundo de la categoría en el Sudamericano, que se jugará en Argentina. Dirigidas por el brasileño Doriva Bueno, las chicas saben que no la tendrán fácil, pero confían en dar pelea. Perú comparte grupo con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Las dos mejores de la serie pasarán al cuadrangular final, el último paso antes del Mundial.

Muy pocos lo recuerdan, pero una valiente Selección Peruana Femenina Sub 20 fue la única que decidió enfrentar a Brasil por el cupo al Mundial de Canadá 2002. El resto de elencos sudamericanos habían desistido de luchar por esa plaza. Para nuestra mala suerte, el ‘Scracht’ fue superior de manera abrumadora y ganó los dos partidos por 6-0. En 2004, las chicas golearon 5-0 a Chile, pero Bolivia las superó por el mismo marcador y regresaron rápidamente a casa. La historia cambiaría por completo dos años después.

Con muchas ilusiones, la Selección Peruana Femenina Sub 20 viajó hacia Chile en 2006. Aún en ese entonces, la Conmebol tenía solo una plaza para la Copa del Mundo. Titánica tarea. Las peruanas y chilenas, locales en el Sudamericano, se enfrentaban en la última fecha de la fase de grupos. Con cuatro puntos cada una, la ganadora accedía al cuadrangular final. Perú jugó un partidazo, quizás el mejor de cualquier selección femenina de menores, aquel 12 de enero. Tras igualar en el primer tiempo a tres goles, Cynthia Morote anotó 4-3 definitivo. Un gran resultado que pasó desapercibido en aquel verano.

Ya en el cuadrangular final, las cosas no fueron bien. Un empate con Argentina (0-0) y dos derrotas ante Brasil (7-0) y Paraguay (2-0) nos dejaron sin chances. Nunca más alguna Selección Peruana Femenina estuvo tan cerca de ir a la Copa del Mundo. Tan solo parecido a la adulta de tres años antes. Con el paso del tiempo, se volvió normal que Perú no supere la fase de grupos y, lastimosamente, que no gane si quiera un solo partido. Desde 2008, la bicolor esperó hasta el 2018 para celebrar triunfo alguno en el Sudamericano Femenino Sub 20.

Selección Peruana Femenina Sub 20 en Eliminatorias al Mundial

Eliminatoria PJ G E P GF GC Entrenador Canadá 2002 2 0 0 2 0 12 Luis Cruzado Tailandia 2004 2 1 0 1 5 5 Walter Eisner Rusia 2006 7 2 2 3 6 18 Lorena Bosmans Chile 2008 4 1 0 3 5 14 Lisandro Barbarán Alemania 2010 4 0 0 4 1 16 Jaime Duarte Japón 2012 4 0 1 3 1 9 Jaime Duarte Canadá 2014 4 0 0 4 3 13 Marta Tejedor (ESP) Papúa Nueva Guinea 2016 4 0 0 4 4 12 Marta Tejedor (ESP) Francia 2018 4 1 0 3 3 16 Vivian Ayres TOTAL 33 5 3 25 28 105

Primer partido 17.03.2002 Perú 0-6 Brasil Mejor resultado 13.05.2004 Perú 5-0 Chile Más goles Gladys Dorador (6)

La de 2006 es la última gran actuación de una Selección Peruana Femenina en general. (Foto: GEC)

Doriva Bueno ha hecho un gran trabajo de búsqueda de futbolistas, así como táctico para que la Selección Peruana Femenina Sub 20 llegue de la mejor manera al Sudamericano. Los resultados en los amistosos previos no ayudaron a la bicolor, pero en el Sudamericano se verá el fruto de este proyecto.

Perú irá al clasificatorio con siete futbolistas del exterior, destacando Pierina Núñez. La delantera del Logroño español es seleccionada desde 2013, cuando con tan solo 13 años vistió la bicolor en la categoría Sub 17. Con la Sub 20 ya estuvo en los Sudamericanos 2014, 2015 y 2018, además de los Juegos Bolivarianos 2017.

Sporting Cristal destaca en la convocatoria con siete futbolistas en total. El equipo celeste colocó a dos arqueras en la lista. Alianza Lima colocó a una, la capitana Diana Alfaro, y la 'U' también a una. En la lista también hay futbolistas de clubes de Estados Unidos y Bélgica, sumando a Núñez que llega desde España.

El brasileño Doriva Bueno será el segundo entrenador extranjero de la bicolor en el Sudamericano Femenino Sub 20. Marta Tejedor de España dirigió hasta en dos oportunidades en el torneo continantal. Al igual que Bueno, se hizo cargo de la Selección Peruana adulta en paralelo a las menores.

Selección Peruana Femenina Sub 20 – Sudamericano 2020 Nombre Posición Club ALFARO , Silvana Arquera Sporting Cristal SHALIT , Mia Arquera Rebel ECNL ( USA ) DÁVILA , María Fernanda Arquera Sporting Cristal ALFARO , Diana Defensa Alianza Lima ROMERO , Gianella Defensa Universitario TOMATEO , Angie Defensa JC Sport Girls CRUZ , Alondra Defensa U. San Martín FLORES , Andrea Defensa Sporting Cristal LUMBRE , Noelia Defensa Sporting Cristal ARGUEDAS , Mary Ann Volante Sporting Cristal GAMARRA , Jhosely Volante Sporting Cristal WOWK , Teresa Volante United Futbol Academy ( USA ) MILOVANOV , Daniella Volante Wesleyan University ( USA ) ORIBE , Fabiana Volante Atlético Trujillo TOMAYCONSA , Milena Volante Sporting Union LLAMOCA , Braelynn Volante Fullerton Rangers ( USA ) GALLIANI , Tabitha Volante Metro United DA ( USA ) AZABACHE , Allison Volante Sporting Cristal DAGA , Claudia Delantera Sporting Cristal CALMET , Kiara Delantera Sporting Cristal RUÍZ , Izabella Delantera Standard Lieja ( BEL ) NÚÑEZ , Pierina Delanteroa Logroño ( ESP ) Fixture de la Selección Peruana Femenina Sub 20 Partido Fecha Hora Estadio Perú vs. Brasil Jueves 5 19:15 Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Perú vs. Chile Lunes 9 19:15 Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Perú vs. Paraguay Jueves 12 17:00 Juan G. Funes – San Luis ( ARG ) Perú vs. Uruguay Sábado 14 17:00 Juan G. Funes – San Luis ( ARG )

En 2002, Perú fue la única valiente selección en enfrentar a Brasil por un cupo al primer Mundial Femenino Sub 20 de la historia. (Foto: GEC)