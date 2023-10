Los clásicos del pacífico generan una gran expectativa en las Eliminatorias...

Lo que uno puede dictaminar es la necesidad de puntos para los dos equipos. No sumar de a tres para Chile se le pone medio cuesta arriba para acercarse a los lugares de clasificación al Mundial, y creo que para Perú será lo mismo cuando jueguen en su casa. Los dos resultados de Chile no fueron buenos en el inicio de las Eliminatorias. Más allá del resultado tienen que ver lo que quieren, un proceso.

Ambas selecciones iniciaron un cambio generacional...

Acá en Chile, los representantes tiran bastante la escoba, creo que hay jugadores deberían ser llamado a la selección. No he visto un partido de fútbol hace diez años, lo que hablo es por lo que veo en las noticias. Los equipos chilenos y peruanos no logran avanzar ni salir de los octavos de final, eso habla que el recambio va a costar para ambas selecciones. Más allá que hay jugadores que están en gran nivel, pero cuando se juntan es muy poco el trabajo.

Chile no tuvo un buen inicio de Eliminatorias al igual que Perú...

Más que un partido entre ambos es una lucha de necesidad por los puntos. Chile si quiere tener opciones debe ganar de local en esta fecha doble. Debe sumar por lo menos cuatro puntos. Brasil y Argentina tienen una historia que los va a meter en el próximo Mundial, y después el resto de la pelea es por seis cupos directos y uno a repechaje, entonces, tendríamos que jugar muy mal para no ir. Vamos a pelear con Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y Perú, sin desmerecer a Venezuela y Bolivia, equipos que enredan partidos. El que logra llevar los seis puntos tendrá más chances. Últimamente Chile ha dejado muchos puntos en casa.

Hace poco lo trataban de exjugador y ahora lo vuelven a endiosar a Paolo Guerrero producto de su vigencia en LDU de Quito...

Es un jugador que cuando tiene la oportunidad decreta un gol, lo mismo que Alexis Sánchez. A nivel de selección son respetables. Ningún jugador por la edad si está en alto nivel hay que descartarlo de su selección. Es muy bueno para Perú, pero es bastante complicado el recambio, le sucede lo mismo a Chile. Lo preocupante que el fútbol no saca ese mismo nivel de jugadores, ya no hay esos grandes jugadores que destacan. En Chile todavía tenemos un Alexis Sánchez. Son jugadores que todavía están en la elite del fútbol mundial y hay que respetarlo, pero si sumamos tres años más van a estar pasando los cuarenta años. Es difícil lograrlo, pero todos sabemos la exigencia de un Mundial.

¿Qué destacas más del juego de la selección peruana?

La idiosincrasia de su fútbol. Hay gente muy estudiosa, que uno la tiene que respetar como su técnico (Juan Reynoso), quien conoce desde el interior sobre su selección, pero lo único que te asegura que vaya bien es el trabajo diario. También que los jugadores crean en el proceso del técnico. Todo va de la mano, tiene que conjugarse algo muy bueno, el buen trabajo habla de lo que el técnico quiere. Todos los jugadores son uno más y seguro se pondrán la camiseta.

¿Qué recuerdos de jugar por ‘La Roja’?

Es un máximo orgullo, de representar la bandera de una nación. El cantar tu himno nacional tiene un plus diferente, era representar a todo un pedazo de tierra, lo hice yo. Es lo que uno siempre aspira, más allá de cómo te vaya. Eso hizo estar dentro de los mejores para estar en la selección.

Siempre estás en el corazón del hincha de Alianza Lima...

Estoy agradecido de la gente más allá que uno quiso hacer más cosas. Me hubiese encantado jugar una Copa Libertadores con Alianza para borrar la imagen de no seguir avanzando, pero no se hizo las cosas bien a nivel de técnico, jugadores y dirigencial. Se hicieron las cosas mal. Ese equipo tenía que traer tres a cuatro personas más, debió invertir, pero el ego de algunos lo llevó más allá. No hubo beneficio de la institución. Yo estaré muy agradecido de la hinchada de Alianza por lo que logré dentro del campo.

Alianza Lima está luchando por arrebatarle la punta a Universitario en el Clausura. De ganar el equipo crema, se jugarán playoffs frente a tu exequipo por el título nacional...

Ojalá Alianza pueda ganar este campeonato Clausura para obtener el tricampeonato, pero sería mejor jugar una final contra el archirrival y ganarla, es una vuelta doble.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR