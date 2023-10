¡Todo listo! Liga de Quito vs. Fortaleza se medirán en la gran final de la Copa Sudamericana 2023, luego de superar en sus respectivas llaves a Defensa y Justicia y Corinthians, respectivamente. Ambas escuadras darán lo mejor de sí, con el objetivo de hacerse con el título del popular certamen continental. Como sabemos la importancia de este duelo, hemos elaborado la siguiente nota, donde podrás conocer la fecha, horarios y canales TV de este partidazo.

El primero en clasificar a la gran final fue el ‘Tricolor’. Bajo la dirección de Juan Pablo Vojvoda, la escuadra brasileña pudo superar al ‘Timao’, con un marcador global de 3-1. En el encuentro de ida, pudieron rescatar un valioso empate. Mientras que en la vuelta, superaron por 2-0 a su rival, con goles de Yago Pikachu y Tinga.

Cabe resaltar que Fortaleza tiene un presente regular. Y es que a pesar de no marchar en el primer lugar del Brasileirao, se ubican en la novena posición, con 39 unidades. Ojo, esta le permite clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Un día después, fue el turno de Liga de Quito. El conjunto dirigido por Luis Zubeldía inició la llave con una contundente victoria sobre el ‘Halcón’ por 3-0. En aquella ocasión, Paolo Guerrero fue la gran figura, anotando un doblete. Lucas Piovi marcó el otro tanto del ‘Rey de Copas’.

En la vuelta, la historia fue distinta, aunque satisfactoria para los ecuatorianos. Y es que a diferencia de la ida, empataron sin goles, resultado que le bastó a la visita para alcanzar su pase a la gran final del certamen continental.

¿Cuándo juegan Liga de Quito vs. Fortaleza?

El partido por la gran final de la Copa Sudamericana, está programado para disputarse el sábado 28 de octubre en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, en Uruguay. Cabe resaltar que se había estipulado jugarlo en el Estadio Centenario de Montevideo, pero la Conmebol cambió de locación. Hasta el momento, no se conoce el horario para este encuentro.

Liga de Quito vs. Fortaleza: ¿en qué canales ver?

El Liga de Quito vs. Fortaleza se podrá ver a través de las señales de DirecTV Sports, DTVGO, Pluto TV, ESPN y Star Plus en toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





