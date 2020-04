No hay pandemia que detenga su sueño. Fernando Pacheco tiene su primera experiencia en el fútbol extranjero tras fichar por Fluminense de Brasil. El joven delantero nacional confesó sentirse preparado para llegar a la Selección Peruana y seguir demostrando toda su capacidad en el terreno de juego.

“Justo cuando las cosas se me daban bien en Fluminense, habían temas de la Selección Peruana, donde esperaba estar, y ocurre esto. Yo me veo jugando en la blanquirroja este año”, sostuvo el jugador de uno de los equipos más populares de Brasil en diálogo con Depor.

Fernando Pacheco ya defendió la camiseta de la Selección Peruana en categorías menores. Incluso, ganó la medalla de oro con la Sub 15 en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. “Completé todos los procesos; Sub 15, Sub 17, Sub 20; incluso, fui ‘sparring’ en el mundial y, pues ahora, quiero debutar en la mayor”, añadió.

Pacheco fue campeón olímpico con la Selección Peruana Sub 15. (Foto: Agencias)

El sacrificio que hizo para jugar en Sporting Cristal

Desde muy joven, Fernando Pacheco destacó, en su natal Bujama, en cuanto torneo se le presentaba. Incluso, fue parte del combinado de Cañete, el mismo que participó en un certamen de menores, en Chile, donde obtuvieron el cuarto lugar.

Luego de ese torneo, llegó un ojeador de Lima, quien lo invitó (junto a otros 3 amigos) a pasar pruebas en los equipos más importantes de la capital; Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. Es aquí donde Willy Rivas, su tío -quien entonces jugaba en el equipo de La Florida- le aconseja elegir al equipo del Rímac, el mismo que terminó dándole estudios y la carrera que tanto deseaba de niño,

Fernando Pacheco recuerda con una sonrisa en el rostro su paso por el elenco celeste. Sin embargo, reconoce que los primeros meses no fueron nada fáciles, sobre todo en materia de estudios, algo que te piden en La Florida para poder participar en los campeonatos. “Antes de mudarme a la casa del club, recuerdo que estudiaba hasta las 11 de la mañana. Luego, salía del colegio y me iba hasta Lima para entrenar. Una vez terminados los trabajos, tomaba el bus de regreso a Bujama y llegaba cerca de las 9 de la noche totalmente muerto”.

Esta agenda pasó factura en su rendimiento escolar, el mismo que reconoce logró ponerlo en azul, aunque la adaptación fue tan complicada como la de llegar a un equipo nuevo. “Gracias a Dios tuve personas que me ayudaron mucho dentro del club porque no tenía a ningún familiar cerca que me pueda dar una mano con las clases”, agregó.

Pacheco destacó desde menores en Sporting Cristal (Foto: La Nueve)

Fernando Pacheco y su experiencia en el Mundial Rusia 2018

El buen rendimiento que alcanzó en la Copa Federación le permitió a Fernando Pacheco ser promovido a las reservas de Sporting Cristal y luego al primer equipo. Esto, a su vez, le permitió ser considerado en el equipo Sub 20, elegido por Ricardo Gareca, para actuar como ‘sparring’ de la Selección Peruana durante su estadía en Rusia 2018.

El jugador de Fluminense admitió que la experiencia lo ayudó a madurar como futbolista y que quedó sorprendido con el talento de los futbolistas de la escuadra bicolor. “Me sirvió demasiado ver jugadores que solo veía por TV, me motivó bastante. André Carrillo destacó mucho en los entrenamientos y en los partidos, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán también”.

Fernando Pacheco tuvo la oportunidad de ver a Francia en acción en el gramado de juego. A pesar de reconocer que sintió que el nivel que mostraban sus jugadores era increíble, se sintió orgulloso la verse capaz de repetir todos los movimientos de dichos cracks en el campo. “Uno piensa por TV que todo se ve muy difícil, algo imposible, pero al verlos te das cuenta que puedes hacer lo mismo sin necesidad de tener 25, 26 ó 27 años”, sostuvo.

El exjugador de Sporting Cristal detalló que su celebración ‘a lo Mbappé’ no nació en aquel partido, ya que sus colegas lo ‘vacilaban’ desde antes con el crack francés. “Mis compañeros en el club ya me molestaban con lo de Mbappe. Verlo en la cancha influyó un poco en la que es ahora mi celebración”, dijo.

Pacheco fue 'apadrinado' por Carrillo en Rusia. (Foto: AGREF)

La reacción de Fernando Pacheco al recibir la propuesta de Fluminense

No es común que un equipo brasileño se fije en un jugador nacional de corta edad. Esto, tal vez, fue motivo para que Fernando Pacheco sienta que era una broma pesada al momento de escuchar que querían llevárselo a una de las ligas más competitivas del continente.

“Al comienzo, no lo creía. Pensaba que era una broma de mi representante. Cuando hablamos un poco más serios de todo esto que se dio tan rápido, lo tomé con tranquilidad. Me sentí orgulloso de mí porque es importante que un equipo grande de Brasil me tenga en cuenta. Debo reconocer que también mis amigos y mi familia pensaron que les estaba bromeando cuando se los conté”, contó el atacante nacional.

Fernando Pacheco se tomó un tiempo para hablar de los compatriotas que tendrá que enfrentar en la liga. El jugador, quien sueña con jugar en la Selección Peruana, contó detalles sobre la relación que tiene con los demás deportistas nacionales que militan en Brasil, donde Paolo Guerrero es ídolo de multitudes.

“Paolo Guerrero es una leyenda acá. Todo el mundo habla de él. Con Alexander Lecaros intercambiamos camisetas en el partido que nos enfrentamos. Por otro lado, con Kevin Quevedo siempre hablo porque tenemos un juego de internet. Espero enfrentarlo pronto”, añadió.

Fernando Pacheco finalizó contando que espera pegar el salto al viejo continente, luego de consolidarse en su actual equipo y que, a pesar de extrañar a los suyos, espera no volver a Perú hasta dentro de un buen tiempo. “Quiero seguir creciendo en Fluminense y que el siguiente paso sea Europa. No quiero regresar a Perú en mucho tiempo”, concluyó.

Pacheco anotó ante Vasco Da Gama en la Taça Rio. (Foto: Archivo personal)





