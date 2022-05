A sus 71 años, Fernando Signorini sigue siendo un futbolero nato. Es de los pocos hombres que conoció a fondo a Diego Maradona, de quien fue su preparador físico en sus años más intensos, que incluyeron tres mundiales (1986, 1990 y 1994). Asimismo, integró el comando técnico de la selección argentina en Sudáfrica 2010, que tuvo al ‘Pelusa’ como entrenador.

Depor conversó con el “preparador de futbolistas”, como le gusta que lo llamen, y nos contó la estrecha relación que tiene con el Perú, donde tuvo un paso con Ángel Cappa en la San Martín del 2012. Allí, fue testigo de los primeros pasos de Christian Cueva, a quien le tiene un cariño especial. Conoce muy de cerca a Ricardo Gareca, y también se animó a dar un análisis de la selección peruana de cara al repechaje. Sumérgete en esta entrevista, a puro fútbol, con Signorini.

A puertas del repechaje en Perú existe mucha expectativa por llegar a nuestro segundo Mundial seguido de la mano de Ricardo Gareca, ¿cómo ve la actualidad de nuestra selección?

Habrá que ver contra qué rival toca en el repechaje, y después si Ricardo puede tener disponibles a todos los jugadores que elija para este duelo decisivo con miras al Mundial. A mí siempre me causa mucho placer ver a Perú porque fue uno de los equipos que me enamoró desde que era muy joven, por ejemplo, aquella selección de México 1970. Hace poco estuve con Ramón Mifflin, un histórico del fútbol peruano y a quien admiro mucho.

¿Observas a Perú muy favorita frente a selecciones como Australia o Emiratos Árabes Unidos?

A un partido único puede pasar cualquier cosa, el fútbol en su historia nos ha dado muestras de ello. Desde el Mundial de 1950, donde 11 uruguayos fueron capaces de imponerse a Brasil en el Maracaná con más de 200 mil brasileños en las tribunas. En el fútbol, como en la vida misma, siempre puede pasar cualquier cosa. Ahora, si uno tiene que ser un análisis, basado en el fútbol e historia, es obvio que Perú es favorito, pero no será para nada sencillo.

¿Qué es más te llama la atención del funcionamiento de la selección peruana?

Gareca logró que el futbolista peruano crea en sí mismo, sobre todo, los de la actual generación. Que no se impresionen por la reconocida potencia y velocidad de los extranjeros porque esto es fútbol, no es atletismo. Y el fútbol, además del conocimiento de juego, se basa en el engaño que hace altos a los bajos y rápidos a los lentos. Perú es una clara demostración de ello, porque en apariencia es más débil que muchos, pero a la hora de jugar se emparejan esas desventajas, incluso las termina superando.

¿Qué jugador considera clave en el equipo de Gareca?

Uno que conocí y con quien tuve una relación cariñosa, y es Christian Cueva. Él es un jugador de nivel mundial, y si está bien rodeado tiene la posibilidad de interpretar lo que quiere Ricardo a la perfección. Será decisivo en el repechaje, como lo fue en el transcurso de las Eliminatorias, y seguramente también en el Mundial.

Percibo que cuando habla de Cueva lo hace de forma especial…

Es que lo conozco desde que trabajé con Ángel Cappa en San Martín en 2012, cuando era muy chico. Recuerdo que allí también coincidí con Pedro Gallese, Aldo Corzo, jugadores que hoy defienden los colores del Perú. Eso me parece fantástico. Hay una relación afectiva importante con Perú.

Para los hinchas peruanos, Cueva es el artífice de hoy en día estar a puertas de otro Mundial, y muchos consideran que está a la altura de los grandes ‘10′ de la historia como Uribe, Cubillas o el ‘Chorri’ Palacios, ¿qué piensa?

Yo creo que es una cuestión más referida a la época. Pero es lo mismo que cuando se compara a Pelé con Cruyff, a los dos con Di Stéfano, a los tres con Diego, y a los cuatro con Messi. No son jugadores que nacen para ser explicados ni comparados, sino para ser admirados. No hay que perder tiempo en esas cosas, no importa si es mejor o inferior a cualquiera de ellos. Para mí, Cueva un jugador top en estos momentos, y es imposible saber qué hubieran hecho los otros en este momento.

Está claro que Paolo Guerrero es un histórico de nuestra selección, pero actualmente tiene 38 años y no tiene acción desde octubre del año por una lesión en la rodilla. Actualmente viene entrenándose y empieza a notar síntomas de recuperación, ¿de ser Gareca lo llevaría a un eventual Mundial o preferiría darle la chance a otro más joven?

En ese sentido soy muy respetuoso. Como hombre de fútbol, no puedo opinar con tanta ligereza. Perú tiene un técnico que es de nivel mundial, y siempre estaré de acuerdo con la decisión que tome Ricardo. Si lo lleva es porque está de acuerdo con Guerrero y el cuerpo médico, él estará en las condiciones de jugar, y si no lo convoca, por la misma razón.

¿Espera con entusiasmo el Mundial de Qatar?

Sí, pero no estoy de acuerdo con que se lleve el Mundial a un lugar que no tiene absolutamente nada de historia en el fútbol, de hecho, prevaleció el poder de los jeques, el dinero.

Imagino que conoce muy de cerca a Ricardo Gareca, ¿cómo es él fuera de la faceta de DT?

A mí me da vergüenza, me pongo colorado, no me gusta expresar mis sentimientos. Ricardo es un muchacho absolutamente querible, que defiende los valores de vida que también defiendo. Esa dignidad la transportó al fútbol. Como dice César Luis Menotti: “es uno de esos entrenadores que jerarquiza la profesión”. Yo tengo más ganas que muchos peruanos de que Perú vaya al Mundial. No solo porque Perú clasifique, sino fundamentalmente porque quiero que Ricardo y su cuerpo técnico se lo merecen.

Gareca tendría que seguir al mando de Perú luego de un eventual Mundial o cree que ya llegó a su techo y lo que venga en adelante podría no ser tan exitoso...

Si él se encuentra a gusto, tiene que seguir. Además, se lo ganó a pulso, y si decide otros rumbos también estará en su derecho. En este mundo del fútbol somos una especie de trotamundos. Se nos hace muy difícil estar durante demasiado tiempo en un mismo lugar. Pero lo que hizo en las raíces seguramente seguirá en el recuerdo del fútbol peruano para toda la vida. Y los que sigan algún día tienen que tener también ese compromiso del fútbol como hecho cultural. Sobre todo, en la formación de los jóvenes, Ricardo entiende que el fútbol antes de jugar, educa.

En cuanto a Carlos Zambrano y Luis Advíncula, recientes campeones de la Copa de la Liga en Argentina, ¿por qué en un principio les costó adaptarse al ‘Mundo Boca’?

El cambio de país, los sistemas de juego, la alimentación, el estar lejos de sus familias, por supuesto que llega a influir en los jugadores. Pero vamos a quiénes los critican, no defienden al fútbol, son frívolos, al parecer, ellos tienen los bolsillos llenos para las soluciones de los demás, pero vacíos para los propios. Saben poco y nada. Detrás de Zambrano y Advíncula está el apoyo de una familia, estoy seguro que ni prestaron oídos a esas críticas.

¿Cómo analizas el 8-1 que le propinó River Plate a Alianza Lima en la Copa Libertadores? ¿Hay tanta diferencia entre el fútbol argentino y el peruano?

Creo que son hechos excepcionales, que ocurren una vez cada cierto tiempo. De ninguna manera existe esa diferencia entre el fútbol argentino y el peruano. Yo no lo siento como una vergüenza, porque estoy seguro que cada jugador de Alianza lo dio todo en el campo para sacar el partido adelante. Yo le diría al plantel de Alianza que estén tranquilos, y si hubiera sido al revés, tampoco se la crean. No hay que darle tanta importancia a esos dos grandes impostores como son el triunfo y la derrota, tal cual lo decía el ilustre Jorge Luis Borges.

Néstor Lorenzo, amigo y excompañero de Diego Maradona en la selección argentina, acaba de meter a Melgar en octavos de la Copa Sudamericana. ¿Cómo ve su crecimiento en Perú en su arranque como técnico principal?

Me alegro por él, porque sé que es un apasionado del fútbol. El hecho de haber estado con José Néstor Pékerman en Colombia le dio la posibilidad de ser lo mejor que puede ser. Además, es un técnico que no se presta al show ni al circo del fútbol. Le deseo que logre lo que se proponga o quede muy cerca de esos logros.

¿Cómo ves a Argentina de cara al Mundial? ¿Es candidato?

Creo que no. Prefiero opinar con mucha cautela. Hoy en el mundo hay cuatro o cinco selecciones muy poderosas. Argentina depende mucho de lo que pueda hacer Lionel Messi, más allá de que ahora hay jugadores que han subido mucho su nivel. Lo que estoy seguro es que va a competir. Será un dolor de muelas para cada rival. Pero no lo pongo como candidato, más allá de lo bien que está trabajando Lionel Scaloni. Lo veo entre los primeros seis.

En cuanto a Lionel Messi, ¿sientes que está motivado para disputar su último Mundial?

Seguramente. Creo que está como esas fieras que están al acecho, esperando que pase una gran presa. Hasta ahora solo le pasan presas menores, y quizá por eso se le nota un tanto distraído. Está dispuesto a dar el zarpazo en cuanto llegue el momento.

Tras un año y seis meses de la partida de Diego Maradona, ¿cómo lo recuerda?

Como me pasa con todos los seres queridos que perdí, quienes me ayudaron a que mi vida sea maravillosa. Lo recuerdo con una sonrisa, con los ojos llenos de luz. No le doy el gusto a la muerte de llorar por los rincones. Lo recuerdo como si estuviera entre nosotros, Diego es inolvidable.

Signorini formó parte del comando técnico de Diego Maradona en Sudáfrica 2010. (Foto: AP)

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR