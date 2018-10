Selección Peruana: FOX Sports Chile critica duro a la ‘bicolor’ tras derrotar a ‘La Roja’ [VIDEO]

La Selección Peruana habló en el campo de juego. Pero sus críticos aún tratan de minimizar sus actuaciones. Uno de ellos es el reconocido periodista de Chile , Fernando Solabarrieta, de FOX Sports, quien criticó la goleada que le propinó el equipo de Ricardo Gareca al cuadro de Reinaldo Rueda.

“ Perú no tiene esa superioridad sobre Chile, que yo esperaba ver. No la tiene. Perú no nos puede sacar a bailar, como lo hizo”, dijo el periodista de FOX Sports Chile.

“El Perú, que ustedes están agrandando, entró quinto en la clasificación de Sudamérica, enfrentó al peor Chile”, agregó el periodista de FOX Sports, quien además reprochó la actuación de la ‘bicolor’ en el Mundial Rusia 2018.

“En el Mundial, no brilló, no ganó nos partidos y fue eliminado”, concluyó. En ese marco, el panel de FOX Sports intensificó en el debate sobre el crecimiento de la Selección Peruana, de la mano de Ricardo Gareca.

Lo cierto es que Chile ya no es el ‘cuco’ de Sudamérica. Más bien, es un equipo en crecimiento, con Reinaldo Rueda. En cambio, la Selección Peruana ganó terreno, gracias al proceso que va consolidando Ricardo Gareca.

