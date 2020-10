Tras los polémicos fallos en el duelo de Perú y Brasil, muchos hinchas se quedaron con la amargura de una derrota con pocos argumentos del rival. Sin embargo, más allá del enojo, lo cierto es que de todos modos el partido debe ser analizado, para así determinar qué otros puntos se deben mejorar y no volver a repetir en una próxima jornada de las Eliminatorias.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra evaluando desde hace unas horas el último choque de la ‘bicolor’, por las Eliminatorias a Qatar 2022, en donde determina elevar un pedido a la CONMEBOL por los fallos polémicos ejecutados por el juez Julio Bascuñán y también por el VAR, ya que en más de una ocasión no se acudió a este como correspondía.

El análisis está a cargo de una opinión colegiada en el área deportiva y por una arbitral de la CONAR, a fin de tener todas las aristas cubiertas y así saber si hubo o no errores flagrantes durante el compromiso.

De momento, no se ha tomado una decisión, pues con el informe final se decidirá acudir al máximo ente del fútbol sudamericano, con el objetivo de que no se repitan situaciones como las ocurridas en el duelo ante Brasil, donde se obvió la falta a Miguel Trauco, se cobró penales donde fue necesario una revisión del VAR y más. Un arbitraje para el olvido.

“Arbitraje calamitoso”

El reconocido periodista español Julio Maldonado, que a través de su canal de YouTube ‘Mundo Maldini’ hizo un análisis profundo de la actuación de Perú y Brasil en el Nacional y concluyó que el que se ‘robó’ la atención fue el arbitraje, calificándolo de ‘calamitoso'.

“El titular con el que nos quedamos y que seguramente se va a hablar mucho en Sudamérica es el arbitraje. Ha sido un arbitraje calamitoso. Hay una cosa que está pasando en esta región y es que está siendo una calamidad la utilización del VAR en las Eliminatorias Sudamericanas, un desastre por muchas cosas”, sostuvo Maldonado.

Por su parte, el exárbitro FIFA Javier Castrilli manifestó que “el protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores”.

