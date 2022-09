Por aquellas jornadas que compartieron en Cruz Azul, conoce de cerca su profesionalismo y es una voz autorizada para analizar al detalle su trabajo. Y a cuatro días del choque entre Perú y México, Francisco Palencia se refirió a Juan Reynoso y su nueva etapa como entrenador de la Selección Peruana: sostuvo que el ‘Ajedrecista’ tendrá una gran campaña con la blanquirroja.

“Juan Reynoso es una persona preparada para dirigir a la Selección Peruana. Tuvo presión al dirigir a Cruz Azul y ahora seguramente también lo hará con su selección nacional. Se lo ha ganado a pulso”, consideró Palencia en conversación con RPP. A su vez, añadió que “le auguro una clasificación al Mundial a Perú bajo el entrenamiento de Juan Reynoso, hay una idea muy clara a lo que él juega”.

Francisco Palencia también se refirió al estilo que tiene el DT peruano: “En Cruz Azul a lo mejor Juan Reynoso no era un técnico muy ofensivo, primero priorizaba que no le hagan gol y luego a partir de ahí sacar resultados”. A pesar de ello, ‘Paco’ añadió que “Juan Reynoso se adapta muy bien a las circunstancias y al ritmo que vaya a enfrentar”.

Palencia y su opinión de los delanteros peruanos

Una de las posiciones que más se observan con lupa dentro de la Selección Peruana es la de delantero. Palencia se refirió a los atacantes convocados por Juan Reynoso: Santiago Ormeño, Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz: “Santiago Ormeño es un chico que despegó en los últimos dos años y tiene muchas ganas de triunfar. Creo que Perú tiene una columna vertebral interesante. Quizá le pueda faltar algún otro delantero además de Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula, sobre todo que le generen más jugadas de gol”.

Francisco Palencia, en tanto, no descartó a la ‘Pulga’: “Raúl Ruidíaz no es un delantero muy alto, pero es muy inteligente para jugar. Es un jugador que mete goles donde sea, me parece muy acertada su convocatoria a la Selección Peruana”. Pero no fue lo único que manifestó. “Juan Reynoso debe encontrar un delantero más, porque Lapadula y Ormeño son jugadores que necesitan oportunidades de gol. Para mí lo más fuerte que tiene Perú es el mediocampo, pero quizá Cueva o Carrillo deban generar más”.





