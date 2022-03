Verlo cantar el himno nacional y emocionarse hasta las lágrimas con el clásico ‘Contigo Perú' son prueba de que Gianluca Lapadula se identificó rápido con la Selección Peruana y el hincha. Se puso la camiseta bicolor por primera vez en 2020 y de inmediato tuvo la difícil tarea de reemplazar a dos históricos en el ataque: Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Si bien le tomó un par de partidos adaptarse por completo al esquema y entenderse con los compañeros, una vez que lo hizo fue clave dentro de la pizarra de Ricardo Gareca en estas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Eso sí, su historia con la selección se remonta, como muchos recuerdan, al 2016, cuando era el goleador de la Serie B de Italia y su nombre se daba a conocer por estos lares.

Nacido en Italia, pero con madre peruana, Lapadula recibió la primera visita de Gareca en 2016 para intentar convencerlo de jugar por la ‘Blanquirroja’ en la Copa América de ese año; sin embargo, el delantero del Pescara, que aspiraba también a jugar por la ‘Azzurra’, pidió tiempo. Al año siguiente, el técnico de Italia de ese entonces, Giampiero Ventura, lo citó para un amistoso contra San Marino.

Así fue el primer encuentro entre Lapadula y Ricardo Gareca en 2016. (Agencias)

El DT italiano quería probar nuevos talentos de cara a las Eliminatorias a Rusia 2018 y el partido sirvió para que ‘Lapa’ debutara con la camiseta azul, con tres goles. El delantero soñaba con jugar un Mundial y veía con Italia una gran posibilidad. Paradójicamente, la ‘Azzurra’ quedó en el camino en ese proceso y recientemente se despidió del sueño rumbo a Qatar 2022.

Al no haber debutado oficialmente con Italia, solo lo hizo en un partido amistoso, Gianluca Lapadula seguía siendo elegible para Perú, pero su nombre no volvió a nombrarse hasta inicios del 2020. Las bajas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se hacían más recurrentes (ambos sufrieron duras lesiones en las rodillas) y no había un reemplazante neto tras la poca efectividad de Raúl Ruidíaz.

Los números de Ruidíaz (4 goles en 50 partidos) estaban lejos de los hechos por Guerrero (39 goles en 108 partidos) y Farfán (27 tantos en 102 encuentros), por lo que había un problema por resolver en esa zona del campo. Y como si fuese caída del cielo, llegó la llamada ganadora desde Italia. Lapadula se contactó con la FPF y le comunicó su decisión de jugar por Perú. Inspirado tal vez en las raíces de su madre, el ‘Bambino’ se sintió más peruano que nunca y sacó su DNI en tiempo récord. El ‘Tigre’ tomó conocimiento del asunto, conversó con él y lo incluyó. Su primera convocatoria fue el 30 de octubre del 2020 para la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias.

El momento de su debut

Las bajas de la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ le dieron la posibilidad a Lapadula, quien ante la ‘Roja’ hizo su flamante debut con la bicolor. A los 60′, el ‘Bambino’ entró a la cancha en reemplazo de Raúl Ruidíaz, y solo tres minutos después tuvo su primera ocasión de gol, tras un gran pase de Christian Cueva. El arquero Claudio Bravo salió rápido y no le dejó ángulo para la definición.

Lapadula se movió como ‘9′ y estuvo activo entre la zaga chilena, con diagonales para darle opciones de pase a Cueva y a ‘Canchita’ Gonzales. Pese a que Perú perdió ese partido en Santiago (2-0) y contra Argentina (0-2) en Lima, el ‘Tigre’ ya había encontrado a un jugador clave para el ataque. Jugó dos partidos más antes de la Copa América 2021. Si bien no marcó hasta ese momento, frente a Ecuador en Quito fue clave para la obtención de los tres puntos (2-1) y posterior recuperación en la tabla.

Lapadula, que nunca había jugado en la altura de Quito, mostró su gran personalidad y no dio ninguna pelota por perdida. Tan es así que fue él quien asistió a Christian Cueva y Luis Advíncula para los goles peruanos. Esta victoria a la postre sería clave para la reacción de la bicolor. Llegó la Copa América 2021 y ‘Lapagol’ se metió al ‘11′ titular, solo era cuestión de tiempo para gritar su primer gol.

En la cuarta fecha del certamen continental, llegó el grito esperado contra Ecuador. El equipo venía 2-0 abajo; pero a los 49′, Christian Cueva tomó la pelota, levantó la cabeza y colocó un pase preciso para Lapadula, quien no dudó en disparar un remate potente para vencer al portero Hernán Galíndez. Su actuación no quedó ahí, también dio su tercera asistencia con la ‘sele’ para el tanto de André Carrillo.

De vuelta en las Eliminatorias

Con más partidos encima, Lapadula siguió mostrando su juego y siendo una referencia en el ataque para Gareca. Solo se perdió dos encuentros hasta el cierre de las Eliminatorias, ante Uruguay por estar suspendido por doble amarilla y contra Chile al quedarse en la banca. Justamente, frente a la ‘Roja’, el ‘Bambino’ no entró: el ‘Tigre’ alineó esa vez a Paolo Guerrero (que jugó cinco partidos en este proceso, pero no pudo marcar) y luego lo cambió por Jefferson Farfán (jugó siete veces y tampoco pudo anotar).

Su primer gol en las Eliminatorias llegó en la fecha 13 ante Bolivia en Lima. Perú venía de dos derrotas seguidas, en La Paz y Buenos Aires, y necesitaba de una victoria que los vuelva a poner en marcha en la tabla. La ‘Verde’ llegó con el objetivo de dar el batacazo, pero el golpe de autoridad lo dio la selección, por medio de Gianluca Lapadula.

A los 9′, y luego de un gol anulado, el ‘Bambino’ aprovechó un rebote dentro del área para vencer a Carlos Lampe, abrir el marcador en el Estadio Nacional y darle cierto alivio al equipo. Era su primer gol en las Eliminatorias. En la siguiente fecha, volvió a ser clave para la bicolor, que necesitaba los tres puntos frente a Venezuela en Caracas.

Perú no había ganado en Venezuela en 24 años, y Lapadula dio el primer paso para romper esa mala racha. A los 18′, André Carrillo tiró un centro por la banda derecha y el delantero ítalo-peruano cabeceó sin problemas para abrir el marcador. Otro tanto clave para la selección que se llevó el triunfo (2-1) y mantuvo el sueño intacto rumbo a Qatar 2022.

Ya en la recta final del proceso, Lapadula no podía dejar de aparecer, fue tan importante su participación rumbo a Qatar 2022. Este martes, ante Paraguay, fue el encargado de abrir el partido y darle esa tranquilidad al equipo. A los 5′, mientras se disputaban las primeras jugadas en el Venezuela vs. Colombia y en el Chile vs. Uruguay, ‘Lapa’ puso el 1-0 y desató la locura en el Estadio Nacional.

Christian Cueva condujo el balón y lanzó un centro a tres dedos directo al área, Lapadula, entre los dos centrales paraguayos, esperó un bote y con la pierna derecha la metió al arco de Anthony Silva. Celebró corriendo hasta la mitad del campo, señalando a las tribunas, luego vinieron las lágrimas y el ‘Contigo Perú'.

‘Efecto Lapadula’

Aunque hoy estemos festejando el quinto puesto y esperando rival para el repechaje a Qatar 2022, estas Eliminatorias no comenzaron bien para la selección peruana. En las dos primeras fechas, la ‘Blanquirroja’ solo sacó un punto (empatamos 2-2 ante Paraguay y perdimos 4-2 ante Brasil). El panorama no era alentador y las lesiones de Guerrero y Farfán complicaban aún más la situación en ataque.

Sin embargo, con la aparición de Gianluca, el ataque tomó otro peso. Desde su llegada a la selección, el equipo sumó 18 puntos de los 24 que consiguió al final del proceso. Como se recuerda, marcó en tres partidos, asistió en otro y en el resto de compromisos siempre fue una opción de pase, de desmarque y garantía en el ataque. El sueño de estar otro Mundial está cada vez más cerca; y Lapadula está a un partido de cumplir su sueño.

Números de Lapadula en la selección

Cantidad de partidos de Lapadula Goles Asistencias Minutos jugados 20 (13 en Eliminatorias + 7 en Copa América) 6 (3 en Eliminatorias + 3 en Copa América) 3 (2 en Eliminatorias + 1 en Copa América) 1495′ (914′ en Eliminatorias + 581′ en Copa América)

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR