Este viernes, la Selección Peruana jugará contra Colombia por las Eliminatorias, un partido que será clave para la escuadra nacional, ya que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con dos puntos. Desde el pasado sábado, los futbolistas que militan en el extranjero empezaron a arribar a suelo peruano para sumarse a los entrenamientos de Jorge Fossati en la Videna. Santiago Ormeño y Bryan Reyna fueron los primeros. Ahora, también se sumaron Gianluca Lapadula, desde Italia; Miguel Trauco, de Brasil; Renato Tapia, de España; y Pedro Gallese, Wilder Cartagena, y Luis Abram, procedentes de Estados Unidos.

El ‘Bambino’ arribó este lunes con el objetivo de sumarse a los entrenamientos de la Bicolor. El delantero, con doble nacionalidad peruana e italiana, será la ‘carta’ gol para el ‘Flaco’, ya que el tema del gol es una asignatura pendiente, y ahora pone en el atacante esa responsabilidad. A pesar de que actualmente Lapadula no es titular en su equipo, sumó algunos minutos en los últimos partidos de su club.

A pesar de que tuvo varias ofertas para recalar en equipos de la Serie B de Italia, desde el país europeo informan que Gianluca ya tomó la decisión de continuar una temporada más en el Cagliari y pelear por el puesto de titular, disputándolo con Zito Luvumbo (22 años) y Roberto Piccoli (23 años), quienes ahora son piezas fijas para el DT Davide Nicola. Este último ve al ítalo-peruano como una opción desde la banca.

Es por eso que, el último sábado, Gianluca sumó más de 40′ en el campo al ingresar a los 46′ por Matteo Prati, luego de que el estratega italiano reestructurara el equipo en el partido contra Lecce. A pesar de la derrota 1-0, el atacante de la Bicolor se mostró participativo y buscó su tanto. Según SofaScore, obtuvo una calificación de 6.6, y la zona derecha de la delantera fue una de las que más recorrió. Intentó rematar en 4 ocasiones, pero sus disparos fueron bloqueados por los rivales, aunque logró realizar un gran pase.

Aparte de él, el domingo por la noche llegó Renato Tapia, quien fue convocado en su momento por el ‘Flaco’, tuvo una situación distinta debido a la falta de respaldo de la Federación Peruana de Fútbol en relación con su póliza de seguro, después de quedarse sin club tras su salida del Celta de Vigo. Ahora juega para el Leganés, un equipo recién ascendido a LaLiga de España, donde comenzó siendo pieza de recambio en el segundo tiempo. Sin embargo, en el último partido contra el Mallorca, inició como titular.

Durante aquel choque con los ‘Pepineros’, el volante peruano tuvo que abandonar el terreno de juego al ser evaluado por los médicos, quienes determinaron que tenía una conmoción cerebral. Por ello, aplicando la normativa de la liga, se permitió al cuadro blanquiazul realizar una sustitución extra. No obstante, los médicos indicaron que solo había sufrido un golpe y que no era algo grave. “Después de la acción del golpe, Tapia está algo mejor. Estaba desorientado, pero ahora está mejor. Eso me ha dicho el doctor, a prioridad no hay nada más que el golpe que ha sufrido”, señaló su DT, Borja Jiménez en conferencia de prensa.





Los representantes de la MLS

Por otro lado, Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Luis Abram, procedentes de Estados Unidos, se sumarán a los entrenamientos del equipo peruano. El portero nacional llega con un gran presente en su equipo, siendo titular indiscutible en el Orlando City. Ha estado presente en 28 partidos, siendo protagonista tras realizar estupendas atajadas que han permitido a su equipo disfrutar del triunfo al mantener el arco invicto.

Asimismo, su compañero de equipo, Wilder, también arribó a Lima. ‘Carta’ fue titular en el último partido contra Nashville por la MLS, donde jugó desde el inicio y recibió una tarjeta amarilla. No solo se destacó como el ‘cerrojo’ en la defensa, sino que también mostró una buena visión de juego, realizando algunos pases clave durante el partido para romper la la línea del fondo rival y ayudar a su equipo en la salida.

Por último, también se sumará Luis Abram, del Atlanta United. El defensor de 28 años, en el último partido de su equipo, no arrancó como titular, pero ingresó a los 74 minutos por Ajani Fortune, mostrando seguridad y protagonismo a la hora de enfrentar el ataque rival. Durante la temporada de la MLS, US Open Cup y Leagues Cup, el zaguero peruano llegó a jugar un total de 16 partidos, acumulando 1,315 minutos, alternando entre titular y suplente.





Miguel Trauco también arribó

A falta de cuatro días para el duelo con los cafeteros en el Estadio Nacional, los entrenamientos se van completando y, con eso, las estrategias planteadas por el DT charrúa toman más forma para dar el ‘golpe’ en esta fecha 7. Miguel Trauco quedó listo para sumarse y pelear su puesto en el once de la Bicolor. El zurdo, que al inicio de la temporada no comenzó como titular, ahora goza de otro presente que lo llevó a estar en la convocatoria.

Luego de no convencer al entrenador Jorge Fossati en los amistosos de marzo ante Nicaragua y República Dominicana, el lateral izquierdo no viajó a Estados Unidos para disputar el torneo de la Conmebol. Sin embargo, a punta de goles, asistencias y muchos más minutos en el Criciúma Esporte Clube, Trauco tendrá la oportunidad de jugar contra Colombia y Ecuador, donde podría cubrir el lugar de Yoshimar Yotún (lesionado desde abril), aparte de la carrilero por izquierda.

El ‘Genio’ tuvo algunos oscuros tramos previamente, donde comenzó desde la banca, para luego recibir algunas tarjetas rojas o estar en desventaja físicamente. Sin embargo, a punta de goles —algunos aprovechando su gran pegada desde fuera del área—, asistencias y siendo protagonista en la banda izquierda, llegó a acumular 30 partidos, en los que anotó en dos ocasiones y fue elegido una vez en el equipo ideal de la semana.





¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia, por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, se disputará el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. Para la Bicolor es un duelo trascendental porque se ubica en la última casilla de la tabla de posiciones y necesita un triunfo urgente para poder volver a ilusionarse con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Es importante mencionar que el compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Pelota Libre ni Futbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos la mejor previa de todas, el minuto a minuto más completo, así como las incidencias del encuentro. Podrás disfrutar de los goles que haya en el coloso de José Díaz.





