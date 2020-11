Perú y Chile se midieron el viernes pasado por la tercera jornada de Eliminatorias a Qatar 2022. Ricardo Gareca decidió convocar a Gianluca Lapadula para la fecha doble ante Chile y Argentina; sin embargo, en el compromiso ante el país sureño, el DT bicolor decidió que Raúl Ruidíaz arranque como titular.

‘La Pulga’ no fue lo que se esperaba y tuvo que ser cambiado a los 60 minutos del enfrentamiento (incluso sobre el final del primer tiempo no estuvo ‘fino’ en un mano a mano ante Claudio Bravo), con lo que llegó la oportunidad del italo-peruano, Gianluca Lapadula, quien entró a la cancha, no sin antes darle un beso a su antebrazo izquierdo, donde tiene un tatuaje que hace referencia su ascendencia peruana.

Durante los 30′ que estuvo en el terreno de juego, el ‘9’ no tuvo muchas oportunidades de cara al arco -en una estuvo en una dividida con el ‘1’ chileno-, ya que la pelota no llegó hasta él, sin embargo, se encargó de abrirse espacio entre los defensores chilenos constantemente y se involucró en las jugadas (marcó bien el pase). Mira el videoanálisis de Lapadula que te dejamos en la parte inferior, hecho por el analista de fútbol peruano e internacional, Sebastián Gálvez.

“Videoanálisis del debut del delantero de Benevento con Perú. 30 minutos en los que demostró mucha actividad sin balón, movimientos que crean líneas de pase, fijan la línea defensiva y denotan predisposición para intervenir”, describe Gálvez en el texto que acompaña el video.

Al minuto 89 aguantó un balón largo, cayó el césped, se levantó y fue el primero en ocupar el espacio en el área. Eso es hambre. No es por levantar el hype, pero Lapadula es, simplemente, otro perfil de delantero que servirá mucho si es bien servido https://t.co/UATmAs6jDQ pic.twitter.com/ZebF5hQuG7 — Sebastián Gálvez (@sebgalvez) November 14, 2020

Diego Rebagliati: “Ruidíaz no estuvo bien y a esta altura está en duda si debe tener minutos o no”

Diego Rebagliati, panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes, analizó la jugada del atacante de Seattle Sounders y dejó claro lo importante que pudo haber sido irnos al entretiempo 2-1.

“Si Ruidíaz tiene la oportunidad que se genera, porque además Carrillo hace lo que la jugada pide. Se pone adelante de Beausejour, cuando se da cuenta que le queda para la zurda, intuye que le está llegando Raúl y le estira la pelota. Si podíamos decir ‘Ruidíaz no ha tenido oportunidades’, una mejor no podía pedir. Tiene que ser gol. Si el primer tiempo termina 2-1, estamos hablando de otro partido”, indicó el analista deportivo.

