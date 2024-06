La Selección Peruana está lista para competir en la Copa América 2024, tras vencer por la mínima (1-0) a El Salvador en un amistoso celebrado en el Subaru Park de Filadelfia, Estados Unidos. Edison Flores marcó el único gol del encuentro, sellando así la victoria de la ‘Blanquirroja’. Al respecto, el delantero Gianluca Lapadula compartió sus impresiones sobre el desempeño del conjunto incaico frente a la ‘Selecta’, reflexionó sobre su actuación personal, mostrándose ya enfocado en el debut del certamen continental, y habló sobre lo que será enfrentar a Ricardo Gareca.

Aunque ‘Lapa’ no tuvo su mejor desempeño contra los centroamericanos y erró un penal que habría ampliado la ventaja, el ariete subraya que se encuentra en óptima forma física y mental. Este buen estado, asegura, se traduce en su nivel futbolístico, lo que lo posiciona en buena forma para enfrentar el próximo campeonato de Conmebol.

“A nivel físico, muy bien, y mental, también estoy muy bien. Me he sentido cómodo todos los partidos. Y en lo futbolístico, también, es una consecuencia. (...) Ha sido un año complicado, pero llego en un momento en el que me siento muy bien en toda manera. Complicado por las operaciones que tuve, pero no tengo ninguna molestia, pero estoy muy bien”, declaró tras el duelo contra El Salvador.

En cuanto al rendimiento general de la Bicolor contra los salvadoreños, destacó que enfrentaron dificultades en la primera mitad debido a que su rival adoptó una postura defensiva. Sin embargo, señaló que, la segunda parte, Perú mostró una mejora significativa. A pesar de fallar su tiro desde los doce pasos, resaltó la calidad del combinado, aunque admitió que aún necesitan perfeccionar el juego ofensivo.

“Hoy hemos jugado buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Lamentablemente, fallé el penal, pero vi un buen equipo. (...) El primer tiempo, el Salvador se puso muy atrás, y se volvió más difícil para nosotros, pero el segundo tiempo lo hicimos mucho mejor. (...) (en el ataque) Siempre hay que mejorar, lo intentamos cada día y estamos en el camino correcto”, agregó.

De otro lado, Gianluca indico que no rechaza la incorporación de Christian Cueva, en la lista final, a quien le desea lo mejor y lo ve progresando día a día. Finalmente, mencionó que, a pesar de su gran afecto por Ricardo Gareca, confía en que será un excelente juego contra ‘La Roja’. En ese momento, asegura que dejará de lado los sentimientos personales: “Le tengo un gran cariño al ‘Tigre’, pero será un gran partido contra Chile. (En el partido) no hay sentimentalismos, solo hay Perú”.

Gianluca Lapadula fue titular en Perú vs. El Salvador. (Foto: Bicolor)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Tras disputar su último amistoso -derrotamos 1-0 a El Salvador-, que sirvió como termómetro para participar en la Copa América, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famoso ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en nuestro país, todos los partidos de la Selección Peruana, también serán transmitidos por América TV. En el caso de Chile, el compromiso estará disponible en Chilevisión.

El calendario de la Copa América 2024

FECHA 1

Argentina vs. Canadá | 20 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (América TV y DSPORTS)

Perú vs. Chile | 21 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (América TV y DSPORTS)

Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS)

Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

FECHA 2

Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV)





