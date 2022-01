La Selección Peruana está a cuatro partidos de definir su pase al Mundial de Qatar 2022. Los rivales que restan por superar no son sencillos (Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay), pero Gianluca Lapadula consideró que con mucho trabajo se podrá lograr la clasificación para estar así en una cita mundialista.

“Con todo mi corazón quiero que la Selección Peruana llegue al Mundial de Qatar 2022. Hay que trabajar muchísimo, nadie nos va a regalar nada”, comentó en la entrevista que sostuvo con GOLPERU. Además, manifestó su admiración por dos jugadores de la ‘bicolor’, así como su respeto por la liga donde juegan.

En ese sentido, manifestó que “André Carrillo y Christian Cueva son jugadores muy importantes. Y si ellos han elegido la Liga de Arabia Saudita, tendrán su propia razón”. Con ambos futbolistas, Lapadula ha generado un gran vínculo, incluso, son los que ponen el ritmo en los camerinos cuando celebran las victorias.

Otro de los temas que trató fue su desarrollo como futbolista. “En mi niñez trabajaba con mis padres en una florería. Ellos me ayudaban muchísimo en todo, así fue como arranqué jugando en la Juventus de niño”, confesó al medio televisivo. Además, indicó que admiraba a “Alessandro Del Piero, me gustaba mucho por lo que hacía dentro y fuera del campo”.

No obstante, una de las preguntas que no podría faltar era si llegaría a jugar por algún equipo del torneo local. Al respecto, sostuvo que “yo no cierro nada en mi vida, lo que puede pasar más adelante es un misterio. No soy hincha de ningún equipo en Perú, pero sí de la Selección Peruana”.

Gianluca Lapadula mantiene buenas cifras estadísticas con Benevento en el torneo de segunda división de Italia. Tras 15 apariciones, es el máximo artillero del certamen, con 10 celebraciones y cuatro asistencias. Con la blanquirroja, el ‘Bambino’, lleva disputados un total de 17 partidos y anotó cinco goles: tres por la Copa América y dos por las Eliminatorias Qatar 2022.





