El último martes, la Selección Peruana cerró su gira en Asia y, de paso, su etapa de trabajo previo al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 (nuestro primer partido será frente a Paraguay en septiembre). Y si bien el resultado no fue el esperado -perdimos 4-1 con Japón-, los jugadores de la blanquirroja sacaron sus propias conclusiones y se mantienen optimistas de cara al debut en Asunción. Uno de los que tomó la palabra fue Gianluca Lapadula, quien hizo un análisis de los dirigidos por Juan Reynoso y, a su vez, de la dupla que formó junto a Paolo Guerrero.

En diálogo con América Televisión, el delantero ítalo-peruano admitió que se sintió muy bien de estar en el campo junto al ‘Depredador’, quien fue llamado para la gira por Asia. “Siempre dije que me llevaba bien con todos los muchachos en la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo y la verdad me sentí muy cómodo. También en el segundo tiempo, jugando de una manera diferente, y me sentí bien; creo que fue la parte del partido donde me sentí más cómodo”, confesó.

Respecto a las impresiones que le dejó los duelos frente a los surcoreanos y los japoneses, el ‘Bambino’ resaltó que ambos partidos le dejaron una buena sensación. “Me voy con mucha confianza. Para mí hemos hecho un buen partido y ante un gran rival. Además, me quedo con la hinchada que nos apoyó al final del partido. Fue un gesto muy lindo, quiero agradecer a todos”, indicó.

En ese sentido, consideró que “llegaremos muy bien, fuertes y unidos” para el arranque de las Eliminatorias, las cuales comienzan con dos partidos cruciales: primero la selección guaraní en Asunción y luego con Brasil en Lima. En octubre y noviembre también se disputarán compromisos, siendo los rivales Chile (en Santiago), Argentina (en Lima), Bolivia (en La Paz) y Venezuela (en Lima).

En familia

Gianluca Lapadula también habló sobre la convivencia que mantiene con el elenco nacional. “Llegué hace tres días y parecía que estaba aquí hace mucho tiempo. Cada vez me siento más cómodo con todos. También con el comando técnico, con la gente, con la hinchada”, comentó al medio peruano, no sin antes destacar a cada integrante del plantel: “Tenemos jugadores muy buenos y además tienen que incorporarse más elementos en el campo. Somos un gran grupo”.

Finalmente, habló sobre su presente en Italia: con Cagliari alcanzó el ascenso a la Serie A. Eso sí, por ahora seguirá jugando en Italia: “Quiero mucho a todo el Perú. Tengo dos años más de contrato en Cagliari y me siento muy cómodo, muy bien. Ahora tengo un solo objetivo: clasificar al Mundial es lo más importante para mí”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.