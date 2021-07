Días que parecen años. Este viernes, se cumple una semana del último encuentro que Gianluca Lapadula sostuvo con la Selección Peruana en la Copa América de Brasil 2021. La nostalgia no solo invade al hincha, sino también al delantero, quien usó sus redes sociales para una breve despedida del conjunto blanquirrojo.

“Hasta pronto”, fue el mensaje que el aún atacante del Benevento acompañó junto a una ilustración de una de sus celebraciones en la reciente edición del certamen continental, en la que se proclamó como el máximo anotador del conjunto dirigido por Ricardo Gareca.

Gianluca Lapadula tuvo una participación redonda con la Selección Peruana, lo que no solo le permitió ganarse el respeto y cariño de la hinchada del equipo nacional, sino también ponerse como objetivo para varios clubes europeos, los mismos que desean contar con sus servicios.

“Estoy muy feliz, conozco mucho más a mis compañeros. Quiero agradecer a toda la selección y a mis compañeros que me ayudaron en todo”. Incluso no dudó en enviarle un mensaje a la hinchada blanquirroja. “Quiero agradecer al país por el cariño que cada día me da”, añadió Gianluca Lapadula el día que dejó el país para volver a su club.

Lapadula compartió emotivo mensaje en redes sociales.

En Turquía, tiene peso la llegada de Lapadula

Según el reporte de los diarios Sabah y Damga, Lapadula fue anotado en la agenda de la entidad turca, pensando en la temporada que viene. “Se espera la decisión del comité técnico y de la dirección para el delantero peruano del Benevento, que descendió en la Serie A”, reporta el primer medio citado.

El atacante de 31 años, que tiene contrato con Benevento hasta junio del 2023, también fue mencionado como posible fichaje de AS Mónaco y Leicester City, Asimismo, en los últimos días, medios italianos, vincularon al ‘Bambino’ con el Torino.

