Gustavo Dulanto ni se ruboriza cuando dice públicamente que quiere estar en la Selección Peruana. El zaguero está lleno de confianza por el gran momento que le toca vivir con el FC Sheriff Tiraspol. Sobre todo después del histórico estreno en la Champions League: con una victoria (2-0) sobre Shakhtar Donetsk, a la espera de los partidos frente al Real Madrid e Inter de Milán, los rivales más duros del grupo.

Por ello, tras jugar uno de los partidos más importantes de toda su carrera, el central confesó que desea vestir la casaca nacional, aunque admite que hay jugadores delante de él en su posición, con miras a las presentes Eliminatorias a Qatar 2022. “Me encantaría ser convocado, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos”, declaró en RPP, a la espera de que en un futuro sea considerado en el radar de Ricardo Gareca.

Eso sí, Dulanto advierte que cumple con un requisito clave: la continuidad. Es indiscutible en el club de la liga de Moldavia y hasta lleva, a veces, la cinta de capitán. “Para estar, debes tener continuidad y yo siempre me he trabajado. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo, no paro”, agregó el futbolista, que ha vuelto a tener renombre en nuestro país, en el presente de la UEFA Champions League.

Gustavo Dulanto sueña con una llamado a la selección peruana. (Foto: GEC)

Mientras tanto, el jugador de 26 años seguirá en lo suyo, pero sin quitar de encima la mirada a la Blanquirroja. “Siempre estoy atento a lo que sucede en la selección peruana”, expresó. También confirmó el ex Universitario de Deportes que “nadie se ha comunicado conmigo, con el club creo que tampoco”.

De todos modos, Dulanto esperará una oportunidad y, de paso, le mandó un mensaje Ricardo Gareca, quien ya confió en él hace un tiempo atrás. “Soy seis años de diferencia desde la primera vez que me convocó. Creo que gané experiencia, me siento en gran momento, estoy muy contento por mi presente”.

Finalmente, siempre sobre el cuadro nacional, el zaguero que también enfrentará a los poderosos Real Madrid e Inter de Milán en la Liga de Campeones reconoció que “la Selección Peruana no está para regalar nada ni para experimentar, hay que ser consciente en ese sentido y soy realista de eso”, sentenció.

La Champions con Sheriff

Dulanto valoró el momento que le tocó vivir con sus compañeros en el torneo de clubes más importantes del mundo. “Somos conscientes del grupo en el que estamos y el torneo. Somos el patito feo de la Champions, pero el fútbol no tiene lógica y mientras uno no deje de meter, van a salir resultados como el de ayer”, manifestó.

En la misma línea, el jugador dijo sentirse “contento” por entrar al once ideal de la jornada para la página especializada SofaScore. También prometió seguir enforzándose para sostener el nivel mostrado y, en el cierre, desveló que tuvo opciones para cambiar de club y liga, pero desea “seguir haciendo la historia con el Sheriff”. Con el camino trazado, tan solo queda ver cómo se encuentra camino a la presente temporada.

Gustavo Dulanto terminó el partido contra Shakhtar Donetsk con la cinta de capitán. (Foto: Twitter)





