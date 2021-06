La Selección Peruana tendrá la oportunidad de reconocer el campo del estadio Nilton Santos, un día antes del partido frente a Brasil, por el debut en la Copa América 2021. El plantel de Ricardo Gareca se encuentra entrenando en sus instalaciones, pero la visita al gramado principal será recién este miércoles.

De acuerdo a la cuenta oficial de informaciones de la Conmebol, la ‘bicolor’ tiene prevista su visita a la cancha de Botafogo a las 10:00 a.m. (hora de Brasil, 8:00 a.m. en Perú). Las imágenes de esta visita serán publicadas al término del reconocimiento en los medios autorizados de la selección.

Si bien el combinado nacional entrena en el complejo deportivo, lo hace en uno de los campos anexos, para así resguardar el gramado principal para los duelos oficiales. Un dato importante: este estadio es sede de siete partidos de la Copa América, cinco de ellos por fase de grupos.

El primero de esos cotejos fue el de Argentina vs. Chile, por el Grupo A el cual acabó en empate 1-1. Recién el jueves recibirá a Perú y Brasil. Los siguientes partidos serán el de Venezuela vs. Ecuador (20 de junio), Brasil vs. Colombia (23 de junio) y el de Uruguay vs. Paraguay (28 de junio). Los dos restantes serán por las rondas finales.

El estadio Nilton Santos, que también albergó algunos disciplinas en los Juegos Olímpicos Río 2016, tiene una capacidad para más de 46 mil espectadores (en esta oportunidad no ingresará hinchada por la pandemia). Además, su estratégica ubicación lo coloca como uno de los favoritos para competencias internacionales, al ser uno de los más modernos en la ciudad.

Perú debutará frente a Brasil, el anfitrión designado para esta edición de la Copa América. El partido está previsto para que se juegue el jueves 17 de junio a partir de las 7:00 pm. en el estadio Olímpico Nilton Santos. La transmisión de este cotejo se dará por América TV y también por DIRECTV Sports.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Llegada de Perú a la concentración luego de su primer entrenamiento (Video:Gabriel Casimiro/Depor)