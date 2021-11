La Selección Peruana tiene en la mira la fecha doble de noviembre, ante Bolivia y Venezuela, en las Eliminatorias Qatar 2022. Ricardo Gareca ya inició los trabajos con los convocados del torneo local y Horacio Calcaterra es una de las figuras que se encuentra en la Videna desde inicios de esta semana.

El volante de Sporting Cristal tiene total compromiso con la Blanquirroja y analizó el panorama que se avecina. “Estoy contento, disfruto de los entrenamientos. Los dos juegos que se vienen son claves, hay que obtener los seis puntos. En la fecha pasada no pudimos traernos algo más”, explicó ‘Calca’.

“Si no ganamos los seis partidos que se vienen, se hará difícil, pero en nuestra cabeza no tenemos ese resultado. Ojalá podamos sumar como locales y ya luego pensaremos en el segundo encuentro. La idea es seguir mejorando el juego, mantenernos atacando y con la pelota en el piso. Debemos ganar y seguir con expectativas para el Mundial“, agregó Horacio Calcaterra.

De la misma forma, el volante analizó a Bolivia, el primer rival por delante. “Me imagino que Bolivia vendrá a aguantar el resultado, esperando que pasen los minutos y que nos desesperemos. Seguro van a especular, viendo si pueden hacer algo por ahí o aprovechar alguna pelota parada”, resaltó.

Y sobre Venezuela, indicó que “al tener mucha necesidad de puntos, seguro saldrán a hacer presión alta, son locales. Atacarán desde el primer minuto”.

Finalmente, Calcaterra destacó la presencia de Jefferson Farfán, aunque lamentó la baja de Guerrero. “Paolo siempre es muy importante en la selección peruana. Ahora estará la ‘Foquita’, que también tiene mucha jerarquía y será vital para estos dos encuentros. Confiamos mucho en eso”, sentenció.

Calcaterra no piensa en la final de la Liga 1

La final de Sporting Cristal vs. Alianza Lima está programada para después de la fecha doble de Eliminatorias, pero ‘Calca’ reveló no pensar en ese partido. “Estoy concentrado en Perú, luego me mentalizaré en cómo serán las finales. Ojalá los jugadores de Alianza se recuperen y lleguen bien a ese momento”, concluyó.





