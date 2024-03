La hora de la verdad. Jefferson Farfán continúa dando a conocer detalles poco conocidos de su carrera futbolística, siendo una anécdota vivida con el profesor Paulo Autuori, en la Selección Peruana, una de las recientes que recordó y que -según comentó el exfutbolista- estuvieron muy cerca de evitar que tenga su debut con la camiseta blanquirroja sobre el pecho, el pasado 23 de febrero de 2003.

“Me acuerdo de una anécdota con Paulo Autuori, en un partido que íbamos a jugar con Haití. Días antes, o semanas antes, me habían ampayado. Me convocaron y yo recién iba a entrenar con el profesor. Dije: ‘el ‘profe’ me va a putear o me va a sacar’. Llego al entrenamiento, lo saludo y me dice -en su portugués- ‘a mí no me interesa esa mie***, usted meta goles y todos felices’”, comentó la ‘Foquita’ en su podcast.

Jefferson Farfán reconoció que siempre tuvo en duda la decisión que iba a tomar el reciente estratega de la Selección Peruana tras su caso, pero se sintió reconfortado tras recibir su respaldo en los entrenamientos, lo que le permitió demostrar todo su potencial en el campo y escribir la historia que todos conocemos.

“El profesor me dio una confianza tremenda y, en ese partido, metí un gol. Fue algo que se me quedó grabado y de ahí ‘fua’. Gracias ‘profe’ Autuori”, agregó el exjugador del combinado nacional en su programa ‘Enfocados’, transmitido por YouTube.

El presente de Farfán

Tras su paso por Alianza Lima en las temporadas 2021 y 2022 (donde llegó a sumar un total de 17 partidos y el bicampeonato), el exseleccionado nacional anunció su retiro del fútbol. Desde entonces, ha continuado con faceta de figura pública y como representante de algunas marcas. Recientemente, se convirtió en la imagen de una casa de apuestas.

Farfán salió en defensa de Ruidíaz

Durante el tiempo en el que fue frecuentemente convocado a la Selección Peruana, el nombre de Raúl Ruidíaz polarizó la opinión de todo el país y hubo algunos que lo consideraron un futbolista que no estuvo a la altura de lo que significaba defender los colores de la ‘Blanquirroja’. Sin embargo, más allá de lo que se oía al exterior, entrenadores como Ricardo Gareca y Juan Reynoso siempre respaldaron a la ‘Pulga’, contando con él en diversas convocatorias para disputar Eliminatorias, Copas América e incluso el Mundial Rusia 2018.

Bajo este contexto, en la última emisión de Enfocados, Farfán salió en defensa del delantero del Seattle Sounders y dejó fuertes declaraciones hacia quienes en su momento lo criticaron hasta el punto de llegar a descalificarlo. El conductor del citado programa –junto a Roberto Guizasola–, que tuvo como invitado a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, dejó entrever que dicho mensaje iba dirigido hacia un exjugador en particular.

“A mí me da cólera. Lo menciono a Ruidíaz porque le tengo un aprecio personal y lo conozco muy bien y sé el esfuerzo que hace por llegar lejos, y en los equipos que ha jugado lo ha hecho muy bien. Quizás algunos momentos que ha pasado en la Selección, tuvo inconvenientes, pero le suele pasar a cualquier jugador”, sostuvo el exatacante que se retiró del fútbol profesional en el 2022, jugando por última vez en Alianza Lima.

“Siento que la gente de atrás, compañeros, jugadores que los hemos tenido en algún momento, hablan de más de un jugador que ha hecho tanto por el fútbol en el extranjero y algunos de ellos ni siquiera se han puesto el chaleco de la Selección. Te digo de corazón ¡Cállate! nunca han jugado en la Selección, cállate”, sentenció la ‘Foquita’.





