La Selección Peruana quedó a un paso de la eliminación. Tras caer 1-0 ante Argentina en Buenos Aires, la Bicolor cayó en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 7 puntos en 12 fechas y el equipo no muestra signos de poder levantarse. Luego del encuentro, el técnico uruguayo, Jorge Fossati, explicó la derrota frente a la ‘Albiceleste’ e indicó que su equipo realizó el plan de juego que pidió para este partido, aunque resaltó que le faltó materializar las jugadas en zona ofensiva. Además, el estratega hizo un pedido a la Federación Peruana de Fútbol, tras los problemas que tuvo la institución en los últimos días por la detención de su presidente, Agustín Lozano.

Fossati hizo un análisis sobre las cosas positivas que le dejó el partido. “Lo que salió bien desde mi punto de vista fue que minimizamos bastante el ataque argentino. Hubo muchos ‘uf’, pero situaciones claras o que me recuerden algunas atajadas como las que hizo (Carlos) Cáceda, como las que hizo hoy Pedro (Gallese) no hay. No se puede ni decir que salió mal en ese aspecto. En el gol argentino, (Lionel) Messi con su talento frotó la lámpara, puso una pelota genial y Lautaro (Martínez) definió como solo los grandes delanteros saben hacerlo. No puedo considerar que hubo algún error y más que nada fue virtud del rival. Hay cosas que uno no puede neutralizar”, dijo.

Sobre lo que le faltó a la Bicolor, comentó: “Lo que salió mal fue que tuvimos cuatro o cinco contraataques el primer tiempo y otros tantos en el segundo tiempo que terminamos mal. Nos apurábamos o por centímetros no pudimos controlar y que terminaban mejor para nosotros. Esa era la idea, esperar y contragolpear. En este tipo de partidos, esas pocas posibilidades debes concretarlas de otra manera y así competir pensando en la victoria. Me parece que el equipo lo hizo bien, excepto lo que estoy marcando”.

El técnico de la Bicolor se refirió a la ubicación de su equipo en el último lugar de las Eliminatorias. “La derrota duele. En este periodo del 2024, perdimos contra Brasil, Ecuador y Argentina. Acá lo que nos está faltando (son los puntos en casa) para que la colecta fuera buena en alas de llegar al 2025 con mejores posibilidades de las que llegamos hoy, que tampoco son malas. Yo sé que para todos nosotros mirar la tabla de verte último duele. Duele volver a ese lugar, pero creo que el partido de Chile y Venezuela se dio el mejor resultado para nosotros. Están alcanzables”, expresó. “Hoy hemos perdido 1-0 con el vigente campeón del mundo y de américa. Tengo que mantener el equilibrio y mirar más allá de los resultados”, agregó.

Además, el uruguayo hizo un pedido a la FPF para lo que se viene: “Llegó el momento que se reestructurar la Federación Peruana de Fútbol. No es un detalle menor. No fue fácil sobreponernos a esta situación. Hubo un montón de cosas que complicaron los planes normales. A mí los puntos que realmente me duelen y que hicimos méritos para conquistarlos fueron contra Colombia y contra Chile. No alejamos un poco y el margen de error es más chico, pero no creo que esto sea definitivo”, manifestó.

Fossati añadió: “Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada, que es la parte dirigencial. Analizarán el trabajo que se ha hecho y ahí verán que es lo que piensan ellos. Veremos cómo sigue la historia. Yo no sé cómo seguirá funcionando la Federación o si habrá cambio de cabeza. Es momento de que se mediten las cosas. De los dos lados tenemos que estar convencidos de que juntos podemos seguir trabajando y alcanzando objetivos”.

Sobre la posición de Luis Advíncula, por la banda izquierda, explicó: “Obviamente cuando cambia un jugador de posición, no suelo hacerlo sin el consentimiento del jugador. Lo hablé con él, pero no deja de extrañarme. Me pareció que hoy era el indicado, pero quería mayor velocidad y profundidad por afuera. Pero no puedo decir que capaz no me haya equivocado. Cuando le ganamos a Uruguay está todo lindo, pero cuando no lo hacemos ahí vemos las otras posibilidades. Vemos a los jugadores todos los partidos que juegan”.

Finalmente, habló sobre las declaraciones de Paolo Guerrero, quien afirmó que a los jugadores peruanos les falta “creérsela más”: “Estoy de acuerdo con que falta un poco más de autoconfianza. Es posible. También es cierto que por lo menos la Selección de la que yo me hice cargo venía hace rato con resultados que no le favorecían. En esta situación creérsela es un poco más difícil”, aseguró.

Jorge Fossati llego a la Selección Peruana en reemplazo de Juan Reynoso. (AFP)





¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras medirse ante Argentina, Perú jugará ante Bolivia el jueves 20 de marzo del próximo año, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo aún no tiene hora programada, pero siguiendo la línea de los partidos de la ‘Bicolor’ en casa podría ser en horario nocturno. Posiblemente, como cierre de la fecha del día jueves de las clasificatorias.

Este cotejo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.