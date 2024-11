“Si alguien dijo que prometí resultados, mintió”, dijo Jorge Fossati hace un par de días en medio de un panorama complicado en las Eliminatorias 2026. La Selección Peruana venía de empatar sin goles ante Chile en condición de local, en un partido trascendental para el sueño de seguir luchando por el Mundial y en el que el hincha esperó mucho más del equipo. Ahora, caímos 1-0 ante Argentina y eso nos devuelve al fondo de la tabla. Una realidad que se caía de madura teniendo en cuenta la pobre versión de la ‘Bicolor’.

Fossati asumió a inicio de año y tomó un equipo que estaba último de la tabla con solo dos puntos. Durante el recorrido, el balance indicará que el equipo al mando del técnico uruguayo no tuvo mucho mayor cambio y cerrará el año de vuelta en el fondo de la tabla, esta vez con siete puntos. Es cierto que logramos ganar un partido al menos, pero lo cierto es que la ‘sele’ aún no convence y sigue mostrando muchas falencias.

Si bien hubo ‘chispazos’ de Perú, como la victoria -la única- ante Uruguay y el primer tiempo contra Chile en la Copa América, solo quedaron en eso en destellos. Jorge Fossati no ha podido lograr que los jugadores tengan un rendimiento sostenido y ha fallado en reiteradas ocasiones, desde convocar a jugadores suplentes en sus equipos, no apostar por el recambio generacional, mantener a otros, seguir con una sola formación y pecar -a veces- de testarudo por no aceptar sus errores.

“La derrota duele. En este periodo del 2024, perdimos contra Brasil, Ecuador y Argentina. Acá lo que nos está faltando para que la colecta fuera buena en alas de llegar al 2025 con mejores posibilidades de las que llegamos hoy, que tampoco son malas. Yo sé que para todos nosotros mirar la tabla de verte último duele. Duele volver a ese lugar, pero creo que el partido de Chile y Venezuela se dio el mejor resultado para nosotros. Están alcanzables”, dijo Fossati luego de caer en La Bombonera como justificando la pobre versión de la ‘sele’.

La derrota ante Argentina era previsible, pero lo peor fue que el equipo no jugó a nada, sin rebeldía, sin un replanteamiento táctico y con cambios muy esquematizados. Una tendencia que se ha repetido en otros partidos. El debut de Fossati, ante los rivales centroamericanos, solo ‘maquilló' nuestra realidad. Recién en la Copa América sentimos el golpe, con la derrota ante Canadá y el DT no le encontró la fórmula para direccionar al equipo, prueba de ello es que nos despedimos de manera prematura del certamen continental.

A nivel Eliminatorias, el balance es mucho más discreto, de 18 puntos posibles, solo sacamos cinco. Una única victoria ante Uruguay, que no se le quita mérito, pues es hasta el momento el mejor partido del colectivo, y dos empates ante Colombia y Chile, ambos en casa, pero con mayor dolor el encuentro ante la ‘Roja’, por cómo venía el rival y la trascendencia de la misma.

Fossati cierra el año con cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, contando partidos oficiales y amistosos, dejando a Perú nuevamente en el último lugar, de manera irónica en la misma posición en la que lo tomó y deja en el aire su continuidad. “Ahora es el momento porque hay tiempo suficiente como para analizar, pensar y de la otra parte involucrada, que es la parte dirigencial [...] Veremos cómo sigue la historia. Yo no sé como seguirá funcionando la Federación o si habrá cambio de cabeza. Es momento de que se mediten las cosas. De los dos lados tenemos que estar convencidos de que juntos podemos seguir trabajando y alcanzando objetivos”, finalizó.

Balance de Jorge Fossati este año

Victorias (4) Empates (4) Derrotas (5) Perú 1-0 Uruguay (Eliminatorias 2026) Perú 0-0 Chile (Eliminatorias 2026) Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias 2026) El Salvador 0-1 Perú (Amistoso) Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias 2026) Brasil 4-0 Perú (Eliminatorias 2026) Perú 4-1 República Dominicana (Amistoso) Perú 0-0 Chile (Copa América) Ecuador 1-0 Perú (Eliminatorias 2026) Perú 2-0 Nicaragua (Amistoso) Perú 0-0 Paraguay (Amistoso) Argentina 2-0 Perú (Copa América) Perú 0-1 Canadá (Copa América





¿Cuándo será el próximo partido de Perú?

Tras medirse ante Argentina, Perú jugará ante Bolivia el jueves 20 de marzo del próximo año, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este duelo aún no tiene hora programada, pero siguiendo la línea de los partidos de la ‘Bicolor’ en casa podría ser en horario nocturno. Posiblemente, como cierre de la fecha del día jueves de las clasificatorias.

Este cotejo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. En territorio chileno se podrá ver por Tigo Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

TE PUEDE INTERESAR