La Selección Peruana arribó a Estados Unidos para encarar un encuentro amistoso contra El Salvador, el viernes, seguido de su participación en la Copa América 2024, compartiendo grupo con Argentina, Canadá y Chile. El equipo nacional, junto con su cuerpo técnico, aterrizó en Filadelfia poco antes de la medianoche del martes, donde fueron recibidos por decenas de aficionados que les brindaron una entusiasta bienvenida. Cabe destacar que la llegada del combinado patrio estuvo marcada por la notable ausencia de Renato Tapia (28 años). Al respecto, Jorge Fossati (71), entrenador de la ‘Bicolor’, confirmó, este miércoles 12 de junio, que el futbolista en mención no será parte del plantel en el torneo continental.

En una conferencia de prensa, el DT uruguayo reveló que durante el fin de semana pasado sostuvo un diálogo con el mediocampista, pero tras la conversación, ambos no lograron llegar a un acuerdo. “Hablé con Renato, el domingo por la noche, y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América”, manifestó el estratega.

Así, Tapia queda excluido de la competición organizada por Conmebol. Hay que tener en cuenta que, en días recientes, se aclararon detalles sobre su decisión de no desplazarse a territorio estadounidense. En un comunicado, el deportista detalló los motivos que le impidieron embarcarse hacia EE. UU. y dirigió unas palabras a Agustín Lozano, presidente de la FPF.

El centrocampista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, agregó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Con la baja del Cabezón, Perú no contará con uno de los pocos elementos peruanos más experimentados en las principales ligas europeas —específicamente en el Celta de LaLiga, donde su contrato finaliza el 30 de junio y contempla la posibilidad de buscar un nuevo club—. Hizo su debut con la ‘Blanquirroja’ en la ‘era Fossati’ el pasado viernes en el choque contra Paraguay. A pesar de ser su primer cotejo en esta nueva etapa del cuadro inca, no solo fue titular, sino que también asumió el rol de capitán.

Transcurrieron casi seis meses antes de que Renato volviera a encontrarse con la hinchada peruana, en el Monumental de Ate. En un escenario donde muchos futbolistas podrían sentirse nerviosos, el centrocampista, armado con su amplia trayectoria en la ‘Bicolor’, volvió a exhibir su habitual seguridad y confianza en el terreno de juego. Su actuación fue una de las más sobresalientes del encuentro.





Agustín Lozano sobre el caso Renato Tapia

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se refirió a la situación de Renato Tapia y su decisión de no viajar con la delegación para afrontar la Copa América. “Hablé con Renato y me explicó su problema. Le dije que no se preocupara porque iba a tener todo el apoyo de la FPF”, comentó Lozano. Agustín Lozano explicó que el asunto necesitaba de una autorización y un consejo directivo: “Necesitaba de un visto, de un consejo directivo y de otros aspectos que ameritaban ser evaluados”. Esta necesidad de un proceso más formal y burocrático tomó tiempo y llegó a un punto crítico el día del partido contra Paraguay. A pesar de las circunstancias, Tapia decidió jugar ese partido.

Uno de los puntos más delicados es la posible integración de Renato Tapia al grupo después del amistoso contra El Salvador. “Que Renato pueda integrarse no es un tema que dependa de mí, eso depende netamente del profesor Jorge Fossati”, sostuvo Lozano, quien hizo énfasis en la autonomía del cuerpo técnico sobre decisiones del vestuario. Además, destacó la importancia de la relación entre el jugador y el entrenador.

Lozano aseguró que las gestiones para solucionar el problema de Tapia estaban muy avanzadas. “Se han hecho muchas gestiones, que tranquilamente pudieron haberse solucionado entre mañana o pasado, en pocos días era imposible lograr algo así”, afirmó. Sin embargo, resaltó que la decisión final sobre la reincorporación de Tapia no depende de él.

Los registros de Renato Tapia en Celta de Vigo

En Celta de Vigo, club al que llegó en 2020, Renato Tapia disputó un total de 120 partidos: 110 por LaLiga y 10 por Copa del Rey (fue titular en 82 ocasiones). El volante dio dos asistencias con la camiseta ‘celeste’, recibió 34 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones. En la temporada 2020/21, inició de titular en los 32 partidos ligueros que disputó. Luego las lesiones le hicieron perder un poco de continuidad.

¿Qué le espera a Renato Tapia en el futuro?

Luego de cuatro temporadas en Celta de Vigo, la renovación de Renato Tapia es complicada y todo indica que buscará un nuevo reto en su carrera profesional. En los últimos días se conoció que existen clubes de LaLiga que están interesados en adquirir sus servicios -entre ellos el Girona-; sin embargo, también hay instituciones de la Premier League detrás de sus pasos.

En la antesala del amistoso entre Perú y Paraguay, surgió la información de que la idea principal del ‘Cabezón’ es quedarse en Europa, específicamente en España. Tiene ofertas también de Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS), pero quiere mantenerse en el fútbol más competitivo del mundo. En diferentes ocasiones, el peruano confesó que su sueño es jugar algún día en Inglaterra. Las próximas semanas serán decisivas.

Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja.

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





