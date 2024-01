Este miércoles se dio la presentación de Jorge Fossasti, como nuevo director técnico de la Selección Peruana, con miras a la Copa América 2024 y la chance de cambiar el rumbo en las Eliminatorias 2026. Durante el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna), el estratega uruguayo se mostró optimista, pero también respetuoso del proceso previo que tuvo Juan Reynoso con la blanquirroja.

Durante su discurso de presentación, el DT uruguayo se tomó unos minutos para referirse al paso que tuvo Reynoso con la ‘bicolor’, como sostuvo, por respeto al trabajo que realizaron. “Yo no soy amigo de Juan Reynoso, porque la vida no nos cruzó, pero conociendo su trayectoria, no tengo duda de que ellos pusieron la vida en esto”, arrancó el técnico.

“Cuando los resultados no se dan, no se si esta bien o mal, pero algo hay que hacer y se busca cambios para ver si se endereza el camino. Pero lo primero que quiero aclarar es que, si los resultados no se dieron, no hay un responsable o solo un grupito -llamado comando técnico- que sea el único culpable. La ecuación dice: cuando ganamos, ganamos todos, ¿y cuando se puede solo el comando técnico es responsable?”, continuó.

Bajo esa línea, señaló: “Sabemos que no es así, simplemente se buscan soluciones, pero quería aclara esto, por el profundo respeto que tengo y siento por Reynoso. No lo hago por amistad, sino por ser fiel a lo que o pienso en general de mis colegas. Nadie solo va a ganar en el fútbol. Los que me conocen saben que siempre mantuve esa postura”.

Finalmente, enfatizó el compromiso que tiene él como técnico junto a su equipo de trabajo, pero también de todos los involucrados para que la selección salga el mal momento en el que se encuentra. “No tenga la menor duda de que cuento con el apoyo de ustedes, el trabajo de la presidencia de la Federación, del departamento de fútbol, de los funcionarios alrededor del plantel, el trabajo nuestro y el de los jugadores”, precisó.

Incluso, hizo un llamado a la prensa: “Por qué no también a todos los medios de prensa, si entre todos aportamos. Esto no significa que no nos critiquen, sino que recuerden que este es el equipo de todos y que solamente de esa manera, si todos nos ponemos la camiseta, si todos empujamos a un lado, saldremos adelante. Aquí no hay magos, yo no prometo resultados, pero si poner el alma, porque tenemos esa gran meta: que el aficionado recupere la alegría”.

¿Cuándo debutaría Fossati con Perú?

Luego de que La Gazzetta dello Sport confirmara que existe un trato que está cerca de cerrarse para un duelo ante Italia –sería el 20 de marzo–, este fin de semana también se conoció que Guatemala tiene todo avanzado para ser otro de los rivales de la ‘Blanquirroja’ en su gira por Estados Unidos.

Con esto, la Selección Peruana completaría sus dos enfrentamientos para la fecha FIFA de marzo. De concretarse esta negociación, el 26 de dicho mes sería el día del cruce con los ‘Chapines’. Aunque todavía no hay escenario confirmado para ninguno de los dos compromisos, el primero se jugaría en Miami y el segundo en New Jersey o Nueva York.





