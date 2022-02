Una exageración. El próximo 24 de marzo, Perú y Uruguay se verán las caras, en Montevideo, por la penúltima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. La gran expectativa de la hinchada blanquirroja ocasionó que la ley de oferta y demanda sea aprovechada por los locales, quienes establecieron un precio excesivo de boletos para el sector de la fanaticada visitante. Ante ello, Juan Carlos Oblitas alzó su voz de protesta.

“Me parecen excesivos (los precios de las entradas para el partido entre Perú y Uruguay) es algo que se fue de control. Es demasiado 300 dólares para un ticket en Sudamérica. Ni en Europa se da esto”, sostuvo el director deportivo de la FPF a América Deportes, a su salida de los trabajos que viene realizando en la Videna de San Luis.

A pesar de la incomodidad que se vive en la Selección Peruana, Juan Carlos Oblitas dio luces de una posible solución, ya que confesó que las autoridades de ambas federaciones vienen conversando sobre el tema para poder llegar a un acuerdo que les permita a los hinchas de la blanquirroja no tener que pagar un precio tan alto para alentar a los suyos.

“Tengo entendido que -a nivel federativo- se está conversando con ellos. Ojalá que se llegue a un acuerdo por el bien de los amantes del fútbol”, acotó el directivo de la FPF, quien espera que la incondicional hinchada peruana pueda asistir al Centenario de Montevideo para extender su apoyo a los de Ricardo Gareca.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





