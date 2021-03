La Selección Peruana se quedó sin disputar la fecha doble de marzo, por las Eliminatorias a Qatar 2022, luego de que se presentaran inconvenientes para poder contar con jugadores que militen en el extranjero. Este panorama obligó a que se piensen en soluciones alternas que, por lo menos, permitan dar continuidad a los conjuntos internacionales.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se evalúa la posibilidad de jugar un amistoso, ya sea con Chile o Ecuador, a finales de mes, tal y como lo dio a conocer el director deportivo de la ‘bicolor’, Juan Carlos Oblitas en diálogo con La Tercera. No obstante, para que se dé, admitió que se deben cumplir ciertas condiciones en los próximos días.

“Se están hablando muchas cosas. Queremos jugar contra Chile o Ecuador, el rival que sea. Pero mientras no tengamos una respuesta sobre la certeza de traer a los jugadores del exterior, es imposible planificarlo”, sostuvo en la entrevista. No obstante, aseguró que se han puesto como plazo hasta el lunes: “de acuerdo a eso, podríamos decidir la posibilidad de un amistoso”.

Eso sí, aclaró que este cotejo internacional no se estaría organizando entre federaciones, sino por intermedio de una empresa privada. “No se trata de estar de acuerdo o no, respecto a que se haga el partido. Cuando sea algo concreto, veremos cómo lo haremos. Acá no hay especulaciones”, manifestó Oblitas a las posibilidades de concretar una amistoso para el equipo de Ricardo Gareca.

Si bien la suspensión de la fecha doble afectó la organización, Oblitas consideró que fue lo más equitativo: “Este no es un problema que quede en un segundo plano. Si no hay equidad entre los equipos sudamericanos es imposible. Lo mínimo es que se haya suspendido la doble fecha, ahora hay que ver si se juegan fechas triples o una fecha más el próximo año”.

Conmebol sigue evaluando cómo reacomodar las dos fechas que se suspendieron en marzo. Una de las alternativas es que se jueguen fechas triples, antes o después de la Copa América. Lo otro es que se extienda el calendario partidos un mes más en el 2022, teniendo en cuenta que el Mundial se juega en noviembre del próximo año. Así se encuentra el panorama a la fecha.





