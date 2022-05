Recordó cómo vivió el triunfo en Barranquilla, encerrado en el camarín, sin televisión ni radio ni wifi. Alejado de todo para controlar los nervios. También su indignación en aquella noche de Montevideo donde a Miguel Trauco y a todos los peruanos nos arrancharon un “gol” de la garganta. A 37 días para el repechaje, Juan Carlos Oblitas -el hombre que puso la primera piedra en una obra que ya es parte de nuestra historia deportiva- recibió a Depor y habló sobre los momentos claves de la Selección Peruana a lo largo de las Eliminatorias.

Además, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se refirió al gran presente de Christian Cueva, a lo que vive Gianluca Lapadula en Benevento, al proceso de recuperación de André Carrillo, al buen momento de Melgar en la Copa Sudamericana y a su futuro, junto al del ‘profe’ Ricardo Gareca, en la Videna: “Tengo muchas ganas de continuar pero tanto Ricardo como yo, tenemos una particularidad y es que no tocamos ese tema hasta que termine nuestro contrato”.

Ya pasaron siete años desde que el profesor Ricardo Gareca llegó a nuestro país. ¿Se imaginó un escenario como el que estamos viviendo?

Bueno, en realidad no hay que olvidar que nosotros cuando empezamos a trabajar acá, al plan estratégico que se implementó, lo llamamos Qatar 2022. Lo que pasa es que tuvimos la inmensa fortuna y logramos la clasificación al anterior Mundial. Como que nos adelantamos, pero eso nos permitió trabajar con tranquilidad para este proceso.

¿Si me imaginaba? Tenía ciertas dudas porque vivimos en un país donde no estamos acostumbrados a procesos. Sobre todo en el fútbol y al final tuvimos la suerte de que la Federación respaldó este proceso. Y creo que es la primera vez que realmente esta palabra no ha sido manoseada, sino que se ha llegado a implementar de tal manera que estamos muy cerca de asistir al segundo Mundial.

Usted me habla de procesos y de que se apuntaba a Qatar 2022. En esta oportunidad dependimos de nosotros hasta el último. Se ha visto un avance en cuanto al equipo y fortalecimiento del grupo…

Lógicamente que algunos jugadores que llegaron bisoños a los anteriores procesos, en este llegaron maduros. Y hemos visto que eso nos ha permitido llegar a estas instancias con resultados donde dependíamos de nosotros mismos, y ahora estamos solamente a un partido del objetivo. Ahora, yo firmaba la clasificación si jugábamos ida y vuelta, con cualquier rival pero al ser solamente un partido, las cosas son diferentes. En un partido puede pasar cualquier cosa.

Jugando ante Australia o Emiratos Árabes, creo que el equipo de Sudamérica, en este caso hemos tenido la suerte de llegar al quinto lugar, es ligeramente superior. Pero eso hay que transmitirlo en la cancha, no en las palabras solamente. Es más, si estamos en el nivel que mostramos en los últimos partidos, Perú tiene muchas chances de estar en el Mundial de Qatar.

¿Cuánto influye la fortaleza mental en un momento tan crucial y qué tan clave es la pequeña convivencia que habrá en España?

Creo que es lo más importante en el fútbol. En el grupo, la mayoría de jugadores vienen fuertes en ese sentido. Ellos están convencidos de que Perú es un equipo que compite y que juega ante cualquier rival. Puede darse cualquier resultado pero Perú compite. Dentro de la tarea que ha cumplido Ricardo de la mejor manera, el convencimiento a los jugadores de su capacidad y de lo que pueden dar, es lo más importante.

En un primer momento de estas Eliminatorias tuvimos problemas más técnicos, defensivamente hablando. Cuando hemos corregido eso, encontramos un equipo peruano muy similar, inclusive con mejores características que del anterior proceso. Ojalá que sigamos así. Yo siempre toco madera. Hace mucho tiempo, Lucho Rubiños me dijo: “Ciego, nunca hay que lavarse los dientes antes de terminar de comer”. Y ahora más que nunca lo vemos así.

En este proceso no se empezó de la mejor manera. ¿Para usted dónde se dio el punto de quiebre?

Este es un equipo que ha sacado mejores resultados de visita que de local, sobre todo en estas Eliminatorias. En esta última etapa, el triunfo en Colombia fue fundamental. Es más, en ese momento yo estaba convencido de que terminábamos cuartos. Porque en Uruguay no perdemos, yo comentaba. Eso, claro, no se lo decía a Ricardo. Lo decía acá, en el sector donde yo trabajo.

¿Por qué? Porque al empatar en Uruguay, ellos no iban a ir de la manera como fueron a jugar en Chile. Ahora, las cosas que se dieron en ese momento fueron complicadas. Un arbitraje que se equivocó, pero ya está.

¿Y qué tan difícil fue vivir ese partido en Barranquilla? ¿Qué pasaba por su cabeza?

Yo, particularmente, ahora tengo una manera muy peculiar de vivir los partidos. Muchos partidos no los veo, de viejo me he vuelto más nervioso. El segundo tiempo yo estuve en el camarín todo el rato, no vi el gol. Lo viví muy tenso e iba escuchando lo que me decían. Porque no había televisión en el camarín. Y cuando se dio el gol, recuerdo que ‘Perleche’, nuestro camarógrafo, me dice gol de Perú. Pero me lo dice tranquilo. Y luego los nervios fueron más duros.

Igual yo siempre digo que quienes mejor viven los partidos son los jugadores, porque están haciendo lo que les gusta, desfogando dentro del campo. Algunos disfrutan más que otros. Los que estamos afuera sufrimos mucho. En el caso del cuerpo técnico, lo vive de otra manera y están pensando qué podemos hacer. Pero los que estamos afuera no podemos hacer absolutamente nada, sino esperar que se termine el partido con el resultado a favor.

Comenta que hoy en día es muy nervioso. ¿Cómo vivió entonces el partido en Montevideo?

Cuando terminó el partido, yo me acerqué al camarín del árbitro. Simplemente, le pregunté porqué no cobraron el gol, por qué lo anuló si el juez de línea estaba diciendo gol. Si quería que el VAR lo vea, que lo vea igual. Pero, el juez de línea cobra el gol y él no le permite al juez que vaya al centro del campo. Eso es lo que yo siempre refuté. Pero, bueno, él fue muy respetuoso conmigo. Conversé con el responsable de los árbitros de la Conmebol. Me dijo ‘no puede estar usted acá, señor Oblitas’. Me podían castigar, pero que lo hagan no tenía importancia. Peor hubiera sido que suspendan a Ricardo o a algún jugador. Igual, en ningún momento les falté el respeto. Simplemente fui a pedir explicaciones.

En ese momento se criticó a los jugadores porque no se habían acercado a reclamar...

Porque la mayoría de los jugadores de Perú estaban con tarjeta amarilla. Lógicamente, a cualquiera que le sacaban, no jugaba el siguiente partido con Paraguay. Hay otros que dicen que un jugador se tuvo que haber lesionado. Pero, en ese momento tú estás pensando a 300 revoluciones por minuto. No sabes qué hacer. Además, algunos vieron el gol muy claro, otros no. Yo lo vi en la repetición. Luego, las imágenes fueron cambiando, pero para mí lo más importante es lo que el juez de línea dijo ‘fue gol’. Él iba al centro del campo y el árbitro lo para. Pero ya pasó. Dentro del fútbol el árbitro tiene una importancia preponderante y es por eso que siempre hay que tener mucho cuidado.

¿Ganar ese partido hubiera significado la clasificación directa?

Sí, pero ya estamos en el repechaje y hay que jugarlo. Hay que sufrirlo y hay que jugarlo.

¿Ya hay una fecha para la convocatoria del profesor Ricardo Gareca?

En realidad, Ricardo Gareca va a contar con algunos jugadores antes de que empiece la fecha FIFA.

¿Del torneo local?

No solo del torneo local, porque hay jugadores que terminarán sus campeonatos antes. Él está esperando compaginar todo ello para ver cuándo empiezan los entrenamientos. El tema es que se viaja con suma anticipación, a finales de mayo. Estando en Barcelona, los jugadores se van a acomodar al clima y al cambio de horario, que es bastante complicado, porque te cambia todo. Desde las horas de sueño hasta la alimentación.

Cuando el equipo llegue a Qatar ya debe estar acostumbrado. Allí solo quedará soportar el calor. Algo que para mí es inentendible: el que no se juegue el Mundial en junio por el excesivo calor, pero el repechaje sí se hace en ese mes. Pero, bueno, eso dependía de FIFA y así lo estipularon.

¿Cómo se está dando el proceso de recuperación de André Carrillo?

André Carrillo está muy bien en su recuperación. El doctor (Julio) Segura sigue de lejos su proceso, pero en constante comunicación siempre, de la mano de Néstor Bonillo (preparador físico). Yo tengo la plena confianza de que podemos contar con él. Es un chico fuerte, ha hecho una recuperación muy buena. Tiene que estar 100 % bien, para que Ricardo pueda contar con él.

¿Hay una preocupación por el contexto que vive Gianluca Lapadula?

Sí hay preocupación, pero desde el punto de vista personal. Porque juega, luego no, el técnico no lo quiere, el presidente tampoco. Yo estaría muy preocupado si es que tuviéramos que contar con él para tres o cuatro partidos. Pero es uno solo. Y ahí das hasta lo que no puedes, tanto mental como físicamente. Es como si nosotros ahorita atravesamos un terremoto de ocho grados y salimos corriendo. En un ratito seguramente lo haremos. Eso pasa en los partidos. El sobreesfuerzo que das para un encuentro, la naturaleza humana te lo permite.

Juan Carlos Oblitas se refirió al presente de Gianluca Lapadula en Benevento. (Foto: Twitter)

Además, el tema de Gianluca Lapadula no es físico...

Él está bien. Yo no me preocuparía tanto para un solo partido, como será el repechaje.

¿Y la versión actual de Christian Cueva qué sensación le genera?

No solamente en cuanto a estado físico. Sino que eso le ha permitido estar en su mejor momento futbolístico desde que yo lo conozco. Desde ahí, creo que este es su mejor momento.

¿Se sabe algo de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero?

Sé poco de ellos. Sé que Néstor (Bonillo) es el que está más al tanto. Ambos tienen mucho tiempo sin jugar, con procesos de recuperación. Jefferson se ha hecho una limpieza más en la rodilla y Paolo está siguiendo su periodo. Es complicado que puedan estar.

¿Podrían acompañar al grupo en el repechaje?

No creo, o bueno no lo sé realmente. Yo creo que Ricardo ahora se centra más en los futbolistas con los que pueda contar.

Sé que están concentrados en el repechaje, pero ¿Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca se quedan en la selección o aún no quieren pensar en esa decisión?

Yo tengo muchas ganas de continuar. No tengo porqué no decirlo. Lo he repetido siempre. Pero tanto Ricardo como yo tenemos una particularidad y es que no tocamos ese tema hasta que termine nuestro contrato. Ricardo ahorita solo piensa en la clasificación al Mundial. Luego, si Dios quiere, jugarlo. Ambos terminamos con esa participación. Hemos tenido conversaciones con Agustín (Lozano) sobre una posible renovación, pero es preferible estar concentrados en nuestros objetivos.

Lo llevo a otra realidad: ¿cómo ha visto la participación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores?

El tema de los clubes peruanos en Copa Libertadores se ha vuelto repetitivo. Hay un tema donde no hemos podido salir, como sí lo hicimos en la selección. Ese espíritu de fracaso que había antes con Perú lo pasamos a los clubes. Eso no ayuda en nada. Hay muchos aspectos que nos lleva a la desventaja en relación a otros países. Sería muy largo de enumerar, pero una de esas cosas es el tema de menores.

Ricardo Gareca, al igual que nosotros, está muy preocupado. Eso va de la mano con el futuro de la selección. El volumen que necesitamos está creciendo, pero muy poco y con jugadores que vienen de procesos de menores anteriores. Pero, al haberse perdido el trabajo en menores lo vamos a ver no en las siguientes Eliminatorias sino en las próximas. Porque para el siguiente Mundial aún va a quedar parte del equipo base. Entonces, ahí es donde vamos a tener el problema.

Con Melgar se vive otra situación en la Copa Sudamericana...

En la Copa Sudamericana tenemos mucho más ‘chance’. Ayer leí en un diario ‘Hazaña de Melgar’. No es una hazaña, porque es un equipo que viene haciendo temporadas buenas en torneos internacionales, en el medio local, y eso es producto del trabajo que viene realizando. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Universitario y Sporting Cristal llegaron a finales de Libertadores no fue un trabajo del año anterior. Se consiguió gracias a un proceso muy largo. Muy distinto a la campaña de Cienciano en la Sudamericana y Recopa. Eso fue más de un momento a otro. Se juntaron los dioses y alinearon las estrellas para que suceda. Además, llegó un técnico con la capacidad de Freddy (Ternero).

Justo me menciona el subcampeonato de Universitario en la Copa Libertadores, y este 2022 se cumplen 50 años…

No olvidemos que de ese equipo que campeonó, los que llegamos a la final fuimos prácticamente el equipo B, porque el A estaba en la selección. La final la disputa el equipo A, que era lo normal. Se empató acá con Independiente y se perdió allá 2-1, que era el campeón de Copas y ganaba todo.





