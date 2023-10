Después de la participación de la Selección Peruana, en la última jornada doble de las Eliminatorias 2026, quedó el sinsabor de dos derrotas consecutivas que nos colocó en el penúltimo escalón de la tabla. Evidentemente, la reacción de los hinchas y la prensa desató también la frustración de los jugadores, quienes -en algunos casos- arremetieron contra los que apuntaron hacia ellos. Uno de ellos fue Paolo Guerrero, a su retorno a Ecuador, quien no dudó en apuntar contra sus detractores y a los de la ‘bicolor’. Al respecto, el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas precisó que se trató de un hecho desafortunado.

“Esas declaraciones de Paolo son cosas que no venían sucediendo ( ver aquí lo que dijo el delantero ). Ellos eran despedidos en el aeropuerto, así se gane o pierda, con cariño... incluso de la prensa. La reacción de Paolo fue un exabrupto, pero no he tenido la posibilidad de hablar con él. Cuando regrese de la final de la Copa Sudamericana voy a conversar con él. Esto es algo que no quiero que se pierda. Durante mucho tiempo, pese a críticas de todos lados, se logró un respeto entre la prensa y los jugadores, y yo no quiero que eso se pierda”, precisó Oblitas.

Además, agregó que, desde su posición en la FPF, “lo que me compete a mí es una función que debo ejercer para que no vuelva a pasar. Debemos controlarnos un poco. Conocemos el carácter de Paolo, por eso es que no soy de hablar saliendo del aeropuerto o ingresando a este, porque no es lo mejor. Le tocó a Paolo y espero que no le toque a otro jugador. Es un chico bueno e inteligente, además está orgulloso de la selección y le alegra estar aquí”.

A esto se sumó la duda sobre si hubo o no una discusión entre el delantero de LDU Quito y el seleccionador nacional, al término del cotejo ante Argentina (partido donde Guerrero salió al término del primer tiempo). Sobre ello, el directivo sostuvo que “lamentablemente, no tuve la posibilidad de estar presente ni en Santiago ni en el Estadio Nacional (estuvo delicado de salud), por eso no tuve ninguna noticia. Conversé con el técnico y no tuve información al respecto, se lo puedo asegurar, a menos que me lo estén ocultando. Si yo no me entero de nada, es porque no ha pasado”.

Como dato adicional, Oblitas dio a conocer que este viernes se enviará las cartas de preselección a los jugadores que serán llamados a la próxima convocatoria de la fecha doble. Eso sí, se va a tener que esperar para conocer si habrá semifinales o no en la Liga 1 Betsson, para así programar los trabajos con los jugadores nacionales. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del que salga campeón del Torneo Clausura este año, se sabrá si habrá partido de final directa o duelos preliminares.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO