Juan Manuel Vargas: "Mi hijo va a ver a Perú en el mundial y eso es lo que me pone más feliz"

Se llenó de nostalgia. Juan Manuel Vargas hizo un paréntesis en su presente con la 'U' y se dio tiempo para hablar del éxito de la Selección Peruana y su clasificación a Rusia 2018. El jugador de 34 años confesó que lo que más alegría le causa es que su hijo sea testigo de ello.

"Mi hijo va a ver a Perú en el mundial y eso es lo que me pone más feliz", señaló el 'loco' ante la consulta de cómo se sentía con la reciente clasificación de la blanquirroja a una cita mundialista luego de 36 años.

Juan Manuel Vargas sacó cara por Pedro Troglio y lo defendió de las críticas

Vargas es consciente que es casi imposible que vaya a Rusia 2018, pero asegura que no tirará la toalla y respetará la decisión final que tome Ricardo Gareca con respecto al equipo que lleve a la cita mundialista.

"Lo que el profe decida, se respeta. No me siento lejos de nada. soy un jugador que sabe lo que puede dar, pero tampoco me aferro a una ilusión que tal vez no se vaya a dar", agregó el capitán de la 'U'.

Juan Manuel Vargas llegó a disputar 62 partidos con la Selección Peruana, con la que anotó en 4 ocasiones. El último partido oficial del 'loco' con la blanquirroja fue el 24 de marzo de 2016, en el empate 2-2 contra Venezuela, en Lima, por eliminatorias.

