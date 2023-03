A inicios de marzo, Bernardo Cuesta recibió su certificado de nacionalización. El goleador nacido en Argentina y de 34 años, no ocupará plaza de extranjero en Melgar por la Liga 1 y, de paso, se convierte en opción en la Selección Peruana, especialmente porque Juan Reynoso lo conoce muy bien (salieron campeones juntos en 2015). Ante este panorama, el ‘Cabezón’ fue consultado sobre un posible llamado de ‘Berni’ y aseguró que “no descarta a nadie”.

“Pasa más por un tema de respeto, que de gusto. Ambos andan bien (en un inicio se refirió a Gabriel Costa y Horacio Calcaterra), marcando diferencia. Pero lo que menos queremos es jugadores ya hechos; seguro cuando venga la oficial, ellos no se van a asustar”, comenzó indicado Reynoso en conferencia de prensa.

Y, a su vez, agregó: “En amistosos, donde podemos ver jóvenes, será provechoso verlos. Mirar si se asustan o no. No descarto a nadie... a ‘Berni’ lo conozco y seguro será opción. Es un tema de probar gente que aún no sabemos cómo van a responder”.

Otro de los elementos que no fue considerado en la nómina de cara los amistosos ante Alemania y Marruecos fue ‘Aladino’. Entonces, el técnico indicó: “La mejor inversión -para todos- es que Christian (Cueva) vuelva a jugar. La apuesta de Alianza Lima es para fortalecer al equipo para el torneo internacional”.

“Él (Christian Cueva) no está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada. Siendo empáticos, y buscando lo mejor para Christian y su equipo, preferimos no llamarlo”, agregó el entrenador nacional sobre el presente del mediocampista de Alianza Lima.

Pensando en Alemania y Marruecos: la lista de Reynoso

Este jueves 9 de marzo se anunció los nombres de los jugadores que estarán presentes en un nuevo microciclo de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana. Ellos entrenarán pensando en los amistosos ante Alemania y Marruecos por la fecha FIFA. Es importante mencionar que la lista definitiva, contando a los elementos que militan en el extranjero, se conocerá recién el sábado 18 del presente mes.

Lista de convocados (selectivo) de Liga 1

José Carvallo (Universitario)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Roberto Villamarín (D. Binacional)

Carlos Ascues (César Vallejo)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Paolo Reyna (FBC Melgar)

Erick Gonzáles (C. A. Mannucci)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Sporting Cristal)

Leonardo Villar (Sport Huancayo)

Aldair Fuentes (César Vallejo)

Jairo Concha (Alianza Lima)

Ray Sandoval (Atlético Grau)

Brandon Palacios (D. Binacional)

Andy Polo (Universitario)

Bryan Reyna (Alianza Lima)

Matías Succar (C. A. Mannucci)

Alex Valera (Universitario)





