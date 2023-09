El ajedrez de Reynoso: ¿qué estrategias usa el DT para complicar el plan de Brasil?

Antes de viajar a Ciudad del Este, Reynoso fue a supervisar el gramado del Estadio Nacional y pidió un estricto requerimiento, elevar la altura del césped para que tenga 25 milímetros de alto , límite máximo establecido por la FIFA. Con ello, impedir el rápido traslado del balón para no facilitarles el trabajo al ‘Scratch’. Pero no fue la única medida para el duelo contra Brasil, también exigió que no haya acceso a los entrenamientos a fin de evitar cualquier filtración. Y luego del empate ante Paraguay, sus estrategias empezaron a regirse.

El primer entrenamiento post empate en Ciudad del Este tuvo la gran novedad de paneles negros alrededor de la Videna para evitar que se filtre información de los entrenamientos: el famoso plan ‘antiespías’ . Reynoso, un meticuloso del trabajo, no quiso dejar nada al azar y con estas estrategias espera contrarrestar el poder ofensivo de la selección brasileña. Sorprender con su pizarra y desgastarle las piernas al rival con el gramado.

Así es como Juan Reynoso y su comando técnico buscan ocultar el entrenamiento de Perú. (Foto: Fernanda Huapaya)

El ajedrez de Reynoso

Estas dos medidas forman parte de la estrategia previa de Juan Reynoso que busca dar el golpe el martes en el Nacional. Después del partido, se analizará si esto realmente sirvió o no; pero a priori, el ‘Cabezón’ hace todo lo que está a su alcance para mover sus fichas. Depor conversó con el periodista y analista Vicente Cisneros, quien dio su visión sobre estas ‘jugadas’ que viene realizando el técnico de la bicolor.

“El común del hincha puede creer que es exagerado el cuidado de Reynoso para que no se filtre ninguna información al rival. Pero es parte de ser un estratega que pretende sorprender al adversario . La idea es que no se conozca tu plan de juego sobre cómo atacar y defender el balón detenido y en movimiento. Esto de cercar un entrenamiento comenzó con Iván Brizic en 1991, puso también un cerco en el Lolo para evitar que se vea su entrenamiento; y algo similar hizo Markarián en la ‘U’ y Cristal″, señaló el periodista de GOLPERU.

Sobre el plan ‘antiespías’, Cisneros sí está a favor de esta medida, ya que evitará que se pueda grabar o filtrar algún trabajo táctico relevante ante Brasil. “Creo que Reynoso hace todo lo que está a su alcance para que no se filtre su plan de juego al rival. Una cosa es el video análisis de tus partidos anteriores y tener data de tu rival de todo lo que hizo antes de enfrentarte. Si el rival consigue imágenes de tus entrenamientos de preparación de partido es algo mucho más valioso para contrarrestar tu juego” , agregó.

Por otro lado, también tocó el punto del gramado del Nacional, que se espera esté a una altura de 25 milímetros, cinco milímetros más que los campos acostumbrados en Europa, donde milita la mayoría del plantel brasileño. Justamente, la selección ya hizo el trabajo de reconocimiento del césped del coloso nacional; lo mismo que el equipo de Fernando Dinis.

“La idea es no darle ninguna facilidad al rival para que pueda desarrollar su plan de juego. Brasil juega a uno o dos toques y les conviene el grass corto y mojado. En consecuencia, para evitar su juego es tener el gramado alto . Eso si, debemos entrenar en las mismas condiciones que vamos a jugar. Sino podemos salir perjudicados”, advirtió Cisneros.

Eso sí, el hecho de que el césped esté más elevado de lo normal, no solo perjudicará el toque rápido de Brasil, también el armado nacional, algo que ya debió haber previsto Reynoso. “Nos puede jugar en contra si no hemos entrenado en las mismas condiciones donde vamos a jugar”, finalizó el comentarista de GOLPERU.





