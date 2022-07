Levantó, por ejemplo, el trofeo del Campeonato Descentralizado con Universitario de Deportes en 2009 y luego, en 2015, con el FBC Melgar. Y en la Liga MX logró romper una mala racha, que parecía inquebrantable del Cruz Azul: consiguió que los ‘cementeros’ sean los campeones del Clausura 2021, luego de que no ganaban un torneo de primera división desde casi 23 años y medio atrás (1997).

Les da confianza a sus jugadores

Reynoso ha tenido una serie de éxitos en su carrera. Y eso se debe, en gran parte, a su forma de trabajar. “Juan es una persona que vive el fútbol intensamente y exige en esa proporción a su comando técnico y jugadores”, nos dice el periodista Rubén Marruffo, quien integró el cuerpo técnico del ‘Cabezón’ en Melgar.

“Da mucha confianza al jugador como futbolista y como persona. Por eso, sus dirigidos son la mejor carta de presentación sobre su trabajo. Está el caso de Leao Butrón, Miguel Torres, Ysrael Zúñiga, Piero Alva, entre otros”, agrega. De hecho, Butrón ya ha dicho que el técnico que le marcó su carrera fue Reynoso cuando estuvo vistiendo la camiseta del ‘Dominó’ (en 2014).

La confianza que le otorga a sus dirigidos, entonces, es una marca distintiva de la metodología de Reynoso, pues el periodista mexicano Julio Ibáñez, del canal TUDN, también lo remarcó hace unos días cuando conversó con este medio. “Me cuentan que aprieta al grupo, pero sabe tratarlo. Controla al vestidor. Entonces, me parece que su éxito en Cruz Azul fue la gestión del vestidor. Convencer a futbolistas que tenían, me atrevo a decirlo, problemas psicológicos por no haber ganado en tanto tiempo”, comentó.

Juan Reynoso fue campeón con Cruz Azul en el Clausura 2021 de la Liga MX. (Foto: Agencias)

Trato correcto y cálido

Marruffo, de igual modo, señala que Reynoso es una persona correcta en el trato con el equipo, y que desde un principio expone las reglas y establece los límites de lo que puede hacer el jugador. Mac Reséndiz, periodista de ESPN México, le contó a El Bocón, a mediados del 2021, que cuando el estratega peruano llegó a Cruz Azul “lo primero que hizo fue reunirse con sus jugadores y le dijo a la persona que los presentó: ‘¿Nos permites, por favor, para quedarme solo con los jugadores?’. Allí habló con ellos en privado. Él considera que hay un espacio que está dedicado al plantel. Sin supuestos intrusos”.

Y el buen trato no solo se da con los futbolistas, sino con toda la institución. “Si haces el organigrama de un club, ¿Quiénes son los que están en menor jerarquía? Es un plantel se podría decir que los utileros. Puedes hablar con Wilfredo Ccoscco, el utilero de la ‘U’, y con Hernán Ancco, que fue el utilero de Melgar en la época en la que estuvo Juan, y preguntarles cómo era el trato. Es una persona de primera, su trato es muy correcto, muy cálido. Lo que pasa es que la gente no lo conoce”, relata Marruffo, quien también es amigo del ‘Cabezón’.

Además, Reynoso es muy exigente con el comando técnico, resalta el periodista: “Cada miembro sabe lo que tiene que hacer y no hay que esperar a que él te lo diga”. A su turno, Julio Ibáñez añade, de acuerdo a lo que ha podido averiguar en México, que el peruano es “un hombre muy disciplinado, intenso, y que no hay día de relajo para Juan Reynoso”.

Atento a los pequeños detalles

Otra característica del entrenador nacional es que es una persona minuciosa y perfeccionista, destaca Marruffo: “Le gusta repetir una y otra vez el trabajo”. También les muestra videos a los jugadores con el objetivo de que analicen al rival para que en el momento en que deban encarar al oponente tenga los recursos y argumentos suficientes. “Te trata de alcanzar toda la información posible, es una persona muy detallista”, precisa.

El periodista narra, asimismo, una anécdota con el ‘Cabezón’ que refleja a cabalidad lo detallista que es. “En 2014 se hizo una carpeta de presentación de Melgar, en donde estaban todos los jugadores. Yo la recibí y luego se la entregué. Y de pronto se había percatado de que un jugador aparecía con arete, uno de esos que pasan desapercibidos, en una foto tamaño carnet. Pero fíjate cómo se puede dar cuenta en una foto tamaño carnet. Y no le gustó por la falta de seriedad que transmitía eso. Me dijo: ‘No puede haber pasado este detalle’. Pero es así, recontra minucioso. Siempre está atento al más mínimo detalle”, relata.

También recuerda una visita que realizó el equipo de Melgar, en 2014, al pabellón de niños con cáncer del hospital de Arequipa, un hecho que refleja la solidaridad del entrenador. “A cada niño se le obsequió un león, la mascota del club, y la compra de estos muñecos fue a cuenta de él”, dice Marruffo, quien también indica que la clave del éxito que tuvo Reynoso en Melgar fue “el global” de todo lo que realizó. Es decir, “el trabajo de elección de jugadores, el saber manejar la carga física, el tema de ‘en qué momento hacer que un jugador descanse o darle continuidad’, es una suma de muchas cosas”.

Para el exmiembro del equipo de trabajo del ‘León del Sur’, la metodología de Reynoso “está por encima de muchos otros trabajos que hay acá”. Si el técnico peruano finalmente llega a la bicolor, sería su primera experiencia como estratega de una selección nacional. Tendrá, además, el reto de superar la vaya alta que ha implantado Ricardo Gareca.

Logros deportivos de Juan Reynoso como entrenador

Club Torneo Año Bolognesi Apertura de Perú 2007 Universitario Liga Peruana 2009 Melgar Clausura de Perú 2015 Melgar Liga Peruana 2015 Melgar Torneo de Verano 2017 Clausura de Liga MX Cruz Azul 2021 Campeón de Campeones Cruz Azul 2021

