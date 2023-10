A pocas semanas de que se dispute la quinta y sexta jornada de las Eliminatorias 2026, el técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, brindó una entrevista donde dio a conocer su postura frente a los resultados obtenidos hasta la fecha, sobre las críticas que ha recibido tras ubicarnos en el penúltimo lugar y generar dudas respecto a nuestro funcionamiento en el campo, así como su opinión de la Liga 1 Betsson y sus jugadores. No obstante, hubo un punto que no pasó de largo y fue sobre su permanencia en el cargo. ¿Qué dijo al respecto?

En diálogo con Movistar Deportes, el estratega nacional fue tajante al afirmar que se mantendría al mando de la ‘bicolor y que “para nada” se había planteado otro escenario. “Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros, y mi intención es devolverle al Perú todo lo que el fútbol me ha dado”, precisó.

Además, agregó que “eso no va a ser en un año o año y medio, no solo nos interesa el presente, también en el mediano plazo tener otro jugador ‘marca Perú’. Es un sueño y sí los malos ratos están, entiendo a la gente, entiendo lo que hoy pueda pensar el entorno, pero para nada pasa por mi cabeza renunciar, porque no es mi esencia”.

Recientemente, en conferencia de prensa, Reynoso volvió a tocar el tema, cuando Depor le consultó si, en caso de malos resultados, tendría el respaldo de los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a lo que respondió que “eso es algo que mas debería responder Agustín Lozano, Juan Carlos Oblitas. Cuando uno esta en fútbol extraña esa adrenalina. Esperemos que no pase, pero en estos momentos toca poner la cara”.

Análisis de primeras fechas

Respecto a su análisis de las primeras fechas de las Eliminatorias, precisó que “cuando uno ve a Perú, este no te espera en media cancha. Intentamos presionar. Obviamente hay equipos como Brasil y Argentina que tienen otra progresión desde abajo. La intención en Chile era invitarlos para que ellos lancen. El primer tiempo con Paraguay fue malito y el segundo bueno. Con Chile, 70 minutos muy malos y los últimos 20 intentamos algo. Nuestro déficit fue de rebotes, más que el juego asociado”, señaló.

A ello, sumó que “creo que ya vamos resolviendo cosas, aunque eso no se note en los resultados. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. De 3/4 hacia adelante variaremos nombres, estilos... quizá juegue con dos puntas. Cuando no tenemos ese buen primer pase, que sí nos dio Renato Tapia, sufrimos. Y lo extrañamos”.

Los próximos retos de Perú en las Eliminatorias 2026

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





